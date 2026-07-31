OL : Des nouvelles rassurantes sur un attaquant de Lyon

Les nouvelles sont rassurantes pour Enzo Molebe, touché à la tête lors du stage à l’Adidas Campus en Allemagne.

OL : Touché à la tête en stage en Allemagne, Molebe a repris l’entraînement

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L’OL n’a pas communiqué officiellement sur l’état d’Enzo Molebe, après le coup reçu à la tête pendant la préparation estival, au Campus Adidas, à Herzogenaurach, du 18 au 24 juillet dernier. Cependant, le média spécialisé, Olympique-et-Lyonnais, croit savoir qu’il va mieux et a même repris l’entraînement collectif.

Le staff médical du club rhodanien avait fait observer un protocole commotion au jeune attaquant touché au crâne à l’entraînement. Il avait ainsi manqué le match amical contre le VfL Wolfsburg (2-0) et aussi celui perdu largement face au Real Betis Séville (0-4).

Enzo Molebe vers un nouveau prêt

Revenu de Montpellier (Ligue 2) à l’issue de son prêt d’une durée de cinq mois, Enzo Molebe n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca, bien que présent dans le groupe du technicien portugais pendant la préparation.

Pour rappel, il a joué trois des six matchs amicaux disputés par l’OL lors de la pré-saison. Il est entré en jeu a trois reprises contre Mâcon (5-2), le FC Saint-Gall (6-3) et le Servette FC (2-1). Il a même été buteur lors des deux premiers matchs.

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