Mercato OM : Lorenzi tente une folie très inattendue

Grégory Lorenzi poursuit activement la reconstruction de l’attaque de l’OM et explore une option qui surprend dans ce mercato estival. Le dirigeant marseillais s’intéresse à un joueur de Ligue 1 qu’il connaît parfaitement.

‎Mercato OM : Un visage bien connu réapparaît dans les dossiers marseillais

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‎L’Olympique de Marseille s’active pour renforcer son secteur offensif après plusieurs départs qui ont profondément modifié l’équilibre de l’effectif. Les dirigeants veulent recruter des éléments capables d’être performants immédiatement, sans période d’adaptation interminable.

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‎Dans cette optique, BFM Marseille révèle que Romain Del Castillo figure parmi les profils étudiés. L’ailier du Stade Brestois n’est pas un inconnu pour Grégory Lorenzi. Les deux hommes ont travaillé ensemble en Bretagne, ce qui explique l’intérêt persistant du responsable du recrutement olympien.

‎Del Castillo, la belle surprise marseillaise ?

‎Le dossier ne doit rien au hasard. Lorenzi connaît les qualités du joueur sur le bout des doigts et sait précisément ce qu’il peut apporter dans un collectif ambitieux. Cette connaissance réduit les incertitudes qui accompagnent souvent un transfert.

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‎L’hiver dernier, le FC Nantes avait tenté d’attirer Del Castillo, mais Brest n’avait pas ouvert la porte à un départ. Quelques mois plus tard, le contexte a évolué et le club phocéen pourrait profiter de cette nouvelle fenêtre de mercato pour relancer un dossier longtemps resté en sommeil.

🔵🔥 ROMAIN DEL CASTILLO, NOUVELLE FOLIE DE LORENZI ?



Avec Greenwood et Traoré en partance, l’OM active le mode urgence sur les ailes… et le nom qui ressort, c’est celui de Romain Del Castillo (30 ans).



Gregory Lorenzi apprécierait son profil : créatif, fiable pour la L1…



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‎Une recrue capable d’accélérer la reconstruction

‎À 30 ans, Del Castillo présente un profil différent de celui d’un jeune pari. Son expérience de la Ligue 1, sa qualité technique et sa capacité à créer des décalages correspondent aux besoins d’un Olympique de Marseille qui cherche avant tout de la stabilité et de l’efficacité.

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‎L’arrivée d’un joueur déjà rompu aux exigences du championnat français permettrait également d’offrir davantage de solutions offensives à Bruno Genesio. Dans un mercato où chaque erreur coûte cher, miser sur un élément fiable peut devenir un choix stratégique.

‎Le pari de l’expérience peut-il être le bon ?

‎Cette piste illustre la méthode de Grégory Lorenzi. Plutôt que de rechercher uniquement des profils prometteurs, le dirigeant de la direction sportive semble privilégier des joueurs immédiatement opérationnels et parfaitement identifiés.

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‎Si les discussions devaient se concrétiser, Marseille récupérerait un joueur capable d’apporter de la créativité sans bouleverser les équilibres du vestiaire. Reste désormais à savoir si cet intérêt débouchera sur une véritable offensive ou s’il demeurera au stade des réflexions du mercato olympien.