Mercato PSG : Incroyable coup de théâtre pour Ferran Torres

Annoncé très proche du PSG depuis plusieurs semaines, Ferran Torres pourrait finalement parapher une prolongation avec le FC Barcelone. Explications.

Mercato : Aucun accord entre le PSG et Ferran Torres

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Contrairement aux nombreuses rumeurs, qui ont circulé durant des semaines, Ferran Torres serait en réalité encore loin d’un transfert au Paris Saint-Germain. En effet, le magazine Onze Mondial confirme ce vendredi que le club de la capitale est bien intéressé par le profil de l’attaquant barcelonais pour en faire le remplaçant de Gonçalo Ramos.

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Pour autant, Luis Campos ne serait pas vraiment avancé sur ce dossier. Le conseiller sportif du Paris SG n’aurait fait que prendre des renseignements sur l’international espagnol de 26 ans. Aucune offre n’aurait encore été transmise à la direction du Barça concernant Ferran Torres.

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Autrement dit, aucun accord n’existerait entre le joueur et le PSG, à ce stade du mercato. D’ailleurs, la presse catalane assure que Ferran Torres pourrait même poursuivre son aventure au Camp Nou ou rejoindre une autre formation espagnole.

Ferran Torres prêt à snober Luis Enrique et le Paris SG ?

À un mois de la fin du mercato estival, le transfert de Ferran Torres au PSG semble se compliquer de jour en jour. Alors que le héros espagnol de la dernière Coupe du Monde était fortement pressenti pour rejoindre son ancien sélectionneur Luis Enrique dans la capitale française, Radio Marca annonce ce vendredi qu’une prolongation chez les Blaugranas serait désormais la tendance en ce qui concerne l’avenir de Ferran Torres.

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De son côté, le journal Mundo Deportivo croit savoir que l’Atlético Madrid serait le club le mieux placé pour accueillir l’ancien attaquant de Manchester City en cas de départ de Barcelone cet été. Le quotidien ibérique explique que les Colchoneros disposent de solides arguments pour convaincre Ferran Torres, notamment ses amitiés avec des coéquipiers en sélection comme comme Marcos Llorente, Marc Pubill et Alex Baena. Sans compter sa proximité avec le directeur sportif de l’Atlético, Mateu Alemany, qui l’avait déjà fait venir à l’époque, où il officiait au Barça.

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Le Paris Saint-Germain a tout de même des atouts à faire valoir dans ce dossier, comme la possibilité d’offrir au joueur un salaire qu’il ne pourrait pas avoir en Espagne, et la présence d’un Luis Enrique sur le banc. Affaire à suivre…