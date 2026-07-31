Mercato : Rulli vers Man City, l’OM tient son successeur

Geronimo Rulli pourrait bien vivre ses derniers jours sous le maillot de l’OM. Courtisé par Manchester City, le portier argentin se rapproche d’un départ, tandis que les dirigeants phocéens ont déjà identifié leur priorité pour prendre la relève.

‎Mercato OM : Le jeu d’échecs a commencé entre Marseille et Manchester City autour de Rulli

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‎L’avenir de Geronimo Rulli s’écrit désormais loin du Vélodrome. D’après Foot Mercato, Manchester City souhaite attirer le gardien argentin afin d’en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. Les Skyblues anticipent le départ de James Trafford et considèrent l’ancien international argentin comme un profil expérimenté capable d’assurer une transition sans bouleverser leur hiérarchie.

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‎Les discussions entre les deux clubs progressent dans un climat plutôt serein. Aucun accord définitif n’a encore été conclu, mais l’écart financier reste limité. Manchester City aurait transmis une première proposition, alors que l’OM espère obtenir une indemnité légèrement supérieure. Dans ce dossier, la volonté du joueur de rejoindre l’Angleterre pourrait accélérer les négociations.

‎Marseille refuse de se retrouver sans filet

‎Du côté de la Commanderie, la priorité ne consiste pas uniquement à vendre. Les dirigeants veulent éviter un scénario délicat : voir partir simultanément leurs deux gardiens. Jeffrey De Lange est lui aussi annoncé sur le départ, avec un intérêt concret venu des Pays-Bas, ce qui oblige le club à gérer le calendrier avec une extrême prudence.

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‎Toujours selon Foot Mercato, l’OM a déjà activé plusieurs pistes pour préparer la succession de Rulli. En tête de liste figure Guillaume Restes. Le jeune gardien de Toulouse séduit les décideurs marseillais par son potentiel et sa maturité malgré son jeune âge. Des échanges récents auraient confirmé un intérêt réciproque, même si Aston Villa surveille également sa situation.

‎Une stratégie dictée par les finances… et l’ambition

‎Le possible transfert de Rulli s’inscrit dans une politique plus globale. Depuis le début du mercato, Marseille cherche à équilibrer ses comptes tout en conservant une équipe compétitive. Les ventes déjà enregistrées offrent une marge de manœuvre, mais elles obligent également le club à recruter intelligemment pour ne pas affaiblir son effectif.

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‎Le poste de gardien illustre parfaitement cette stratégie. Les dirigeants veulent transformer un départ en opportunité, sans céder à la précipitation. Recruter un jeune portier prometteur comme Guillaume Restes permettrait de préparer l’avenir tout en maintenant un niveau de performance élevé.

‎L’OM joue une partition délicate mais cohérente

‎Ce dossier démontre que Marseille ne souhaite plus subir son mercato. Le club tente de maîtriser chaque étape, en synchronisant les départs et les arrivées afin d’éviter toute période de fragilité. Cette approche contraste avec certaines campagnes estivales plus mouvementées.

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‎Si les informations de Foot Mercato se confirment dans les prochains jours, l’OM pourrait réussir une opération intéressante sur les plans sportif et économique. Reste désormais à convaincre Toulouse de laisser partir Guillaume Restes. C’est probablement là que se jouera la véritable bataille de ce dossier, bien plus que dans les derniers détails du transfert de Geronimo Rulli.