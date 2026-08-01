ASSE : La formation de Saint-Etienne valorisée par une étude

L’ASSE est parmi les meilleurs clubs formateurs du championnat de France, selon une étude de L’Equipe, basée sur la valeur marchande des joueurs formés.

L’ASSE classée 7e meilleur club de France avec sa formation

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L’ASSE est en Ligue 2 depuis la saison dernière. Elle entamera sa deuxième saison consécutive dans cette division, à partir du samedi 8 août 2026. Son objectif est toujours le même : remonter rapidement en Ligue 1 où se trouve sa place, parmi les grands.

Parlant de grands, le quotidien sportif classe l’AS Saint-Etienne en septième position parmi les clubs, dont les joueurs formés sont les mieux valorisés. Selon les résultats de l’enquête de la source, le « Onze » des joueurs formés dans l’école de fotball des Verts est valorisé à 184 millions d’euros.

Malgré sa présence en Ligue 2, le club ligérien devance des équipe de l’élite, tels que l’OGC Nice (103,8 millions d’euros), le RC Lens (95,9 millions d’euros) et l’Olympique de Marseille (71,5 millions d’euros).

Saliba et Wesley Fofana portent l’AS Saint-Etienne

L’ASSE est en haut de ce classement grâce à deux internationaux français : William Saliba (valorisé à 100 millions d’euros à Arsenal) et Wesley Fofana (28 millions d’euros à Chelsea). Mahdi Camara (12 millions d’euros), Allan Saint-Maximin (10 millions d’euros), Mathys Amougou (9 millions d’euros) ou encore Lucas Gourna-Douath (6 millions d’euros) font également partie des valeurs marchandes de cette équipe.

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Deux jeunes joueurs, issus de l’Académie stéphanoise et encore présents dans l’équipe de Saint-Etienne, boostent également le classement du club. Ce sont : Kevin Pedro (7 millions d’euros) et Djylian N’Guessan (4 millions d’euros).