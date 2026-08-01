Mercato FC Nantes : Une offre inattendue tombe pour cet indésirable  

L’histoire pourrait déjà toucher à sa fin. Ali Yousuf se rapproche d’un départ du FC Nantes. Mis de côté par Michel Der Zakarian, le défenseur central suscite désormais l’intérêt d’Al Ahly.

Mercato FC Nantes : Ali Yousuf vers la sortie cet été

La suite après cette publicité

Ali Yousuf prépare ses valises au FC Nantes. Arrivé chez les Canaris il y a six mois à peine, le défenseur central libyen cherche déjà un nouveau point de chute, et une porte vient de s’ouvrir.

Le divorce paraît inévitable. Michel Der Zakarian l’a d’abord écarté contre Le Mans (1-0). Puis, il l’a de nouveau laissé en tribune pour le dernier test face à Al-Wakrah (5-1). Ces absences répétées attirent l’attention. À quelques jours de la reprise en Ligue 2, le coach nantais ne compte pas sur lui pour la bataille en deuxième division.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un chouchou de Kita croule sous les offres

À voir

ASSE : Le pari fou à 100M$ de Larry Tanenbaum !

Recruté en janvier dernier au Club Africain pour 500 000 euros, le joueur de 25 ans avait pourtant réussi ses débuts. Mais la relégation est passée par là, entraînant une baisse de salaire automatique qu’il refuse d’accepter.

L’international libyen veut partir pendant ce mercato estival. Pour Nantes, l’opération financière s’annonce excellente. Estimé désormais à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur permettrait au club de réaliser une belle plus-value.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Après Abline, Kita attend le jackpot pour ce crack

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita dit au revoir à un autre cadre !

À voir

Mercato Stade Rennais : Tout est OK pour ce transfert XXL !

D’après La Tribune Nantaise, Al Ahly s’active sur le dossier. Le club égyptien cherche un patron pour sa défense et veut piocher à Nantes. Après s’être intéressé à Mostafa Mohamed puis à Yassine Benhattab cet été, le récent troisième du championnat d’Égypte veut cette fois boucler l’arrivée d’Ali Yousuf. Les négociations pourraient s’accélérer dans les prochains jours.