Mercato OM : Une très mauvaise nouvelle tombe pour Marseille  

L’OM enregistre une mauvaise nouvelle en plein mercato estival. Le Bayer Leverkusen détourne son attention de Facundo Medina et cible un autre profil.

Mercato OM : Ça sent mauvais pour Facundo Medina

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L’OM pourrait voir s’envoler une vente XXL. Alors que Marseille espérait empocher jusqu’à 25 millions d’euros avec Facundo Medina, le Bayer Leverkusen change de cible. Le club allemand cible désormais un autre profil pour animer le côté gauche de la défense.

Medina restera-t-il finalement en Provence ? C’est très probable. Selon le journaliste Matteo Moretto, le Bayer Leverkusen négocie avec Naples ces derniers jours pour recruter Miguel Gutiérrez. Le latéral espagnol de 25 ans est aujourd’hui la grande priorité des dirigeants allemands.

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Passé par Girona avant de rejoindre Naples, Gutiérrez affiche une valeur marchande estimée à 22 millions d’euros, selon Transfermarkt. Sa cote avait même grimpé jusqu’à 25 millions d’euros en juin 2024, conséquence d’une progression constante depuis plusieurs saisons.

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Cette offensive allemande valide les récentes révélations du journal Bild. Leverkusen hésitait : d’un côté Gutiérrez, de l’autre Medina. L’OM demandait entre 20 et 25 millions d’euros pour libérer son défenseur argentin, mais le club allemand a tranché. Marseille tremble, le transfert est sur le point de tomber à l’eau.