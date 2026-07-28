ASSE : Le mercato à l’arrêt ! La raison principale connue

Le mercato estival de l’ASSE est à l’arrêt après 5 arrivées. Mais la raison principale de cette pause est connue.

Mercato : 5 arrivées rapides à l’ASSE et plus rien !

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L’ASSE a recruté rapidement cinq nouveaux joueurs en un mois de mercato. Sohaib Naïr, Mamour Ndiaye, Jakob Breum, Thierno Ballo et Aron Csongvai ont signé avec le club stéphanois, entre le 15 juin (ouverture officielle du marché des transferts) et le 15 juillet 2026 (date de l’arrivée de la dernière recrue).

Depuis deux semaines, c’est donc le statu quo à Saint-Etienne ! Aucune arrivée, mais aussi aucun départ dans l’équipe professionnelle de la saison dernière. Évidemment, c’est l’immobilisme dans le sens des départs qui bloque le mercato stéphanois.

Poussés dehors, Nadé, Moueffek, Annan, Miladinovic et Ekwah sont toujours à Saint-Etienne

Après les arrivés de cinq nouveaux joueurs dans l’effectif d’Ian Cathro, Loïc Perrin doit trouver une porte de sortie à plusieurs joueurs, notamment ceux qui n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur. Ce sont en priorité : Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic.

Engagé dans un bras de fer avec la Direction de l’ASSE, depuis la saison dernière, Pierre Ekwah est aussi sur le départ. Les supporters stéphanois poussent pour son départ définitif du club, après son retour de prêt de Watford.

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Djylian N’Guessan est aussi concerné. Entré dans sa dernière année de contrat dans le Forez, il refuse de prolonger son contrat. De ce fait, Kilmer Sports Ventures est contraint de le transférer cet été, pour éviter de le voir partir librement en 2027, sans indemnité de transfert.

Stassin et Davitashvili : Des touches, mais sans offres concrètes

La dernière catégorie des joueurs sur le départ est composée principalement de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Bloqués l’été dernier, alors qu’ils voulaient quitter l’ASSE à la suite de la relégation en Ligue 2, ils sont toujours enclins au départ.

Cette fois, le club n’a pas l’intention de les retenir contre leur gré, mais il attend des offres concrètes et à la hauteur de ses attentes, pour laisser partir les deux buteurs.

Le Belge a des touches en Turquie (Galatasaray) et au Portugal (Porto et SC Braga), tandis que le Géorgien est la priorité de l’Olympiakos (Grèce). Il est aussi visé par l’Atalanta Bergame (Italie) et le Besiktas (Turquie).

ASSE : Sans départ, le mercato reste bloqué !

Contrairement aux deux attaquants, les autres Verts ne sont pas tant convoités. Ce qui complique la tâche des responsables du mercato stéphanois. Tant qu’ils ne réussissent pas à dégraisser leur effectif estimé à une trentaine de joueurs professionnels, ils ne pourront pas recruter de nouveaux joueurs. Or, Ian Cathro attend encore des renforts, notamment dans l’entrejeu.

Des pistes pour quelques Verts sur le départ

Des intérêts existent néanmoins pour quelques joueurs sur la liste de départ de Saint-Etienne. Mickaël Nadé intéresse l’Aris Limassol (Chypre). Pierre Ekwah plaît aux Glasgow Rangers (Écosse) et au RSC Anderlecht (Belgique). Quant à Aïmen Moueffek, il est dans le viseur du Havre AC.

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Djylian N’Guessan est lui sur les tablettes de l’Eintracht Francfort (Allemagne) cet été. Pendant le mercato d’hiver dernier, KSV avait repoussé une offre de Chelsea, estimée à 8 M€, pour l’attaquant de 18 ans.