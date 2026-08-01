ASSE : Le pari fou à 100M$ de Larry Tanenbaum !

‎L’ASSE continue d’avancer sous l’impulsion de son propriétaire Larry Tanenbaum, dont les investissements dépassent désormais largement le cadre du football. Alors que le dirigeant canadien multiplie les initiatives dans le sport féminin, sa stratégie révèle une ambition de long terme qui pourrait également profiter au club stéphanois.‎

‎ASSE : Un milliardaire qui change de terrain sans quitter ses ambitions

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‎‎Larry Tanenbaum n’a rien perdu de son appétit d’investisseur. À 81 ans, le propriétaire de l’AS Saint-Étienne poursuit la transformation de son empire sportif avec une nouvelle orientation assumée : faire du sport féminin l’un des piliers de son développement.

Le Financial Post souligne que l’homme d’affaires canadien entend consacrer une part importante de ses ressources à ce secteur en pleine expansion. ‎‎Cette nouvelle étape intervient après une opération financière majeure.

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Début juillet, il a cédé les 25 % détenus par Kilmer Sports Inc. dans Maple Leaf Sports & Entertainment à Rogers Communications pour 4,35 milliards de dollars. Cette transaction lui offre une liberté d’action considérable afin d’accompagner des projets qu’il juge porteurs pour les prochaines décennies.

‎‎Pourquoi le sport féminin attire désormais les plus grandes fortunes

‎‎Le choix de Larry Tanenbaum n’est pas le fruit du hasard. En 2024, il avait déjà investi 115 millions de dollars dans Toronto Tempo, première franchise canadienne de la WNBA. Une décision qui reposait sur une conviction ancienne.

Comme il l’a confié au Financial Post, il estimait depuis plus de vingt ans que le Canada accueillerait un jour une équipe de la ligue, mais que le marché n’était alors pas suffisamment mature. ‎‎Aujourd’hui, les indicateurs lui donnent raison. Les affluences progressent rapidement et les audiences télévisées suivent la même tendance.

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À Montréal, près de 21 000 spectateurs se sont déplacés pour deux rencontres de Toronto Tempo, un record en saison régulière. Selon Richard Peddie, ancien dirigeant de Maple Leaf Sports & Entertainment, Larry Tanenbaum ne songe absolument pas à ralentir son activité et souhaite désormais concentrer ses efforts sur le développement du sport féminin.

‎‎Une stratégie qui peut aussi servir les intérêts de l’ASSE

‎‎Cette diversification ne signifie pas un désengagement envers Saint-Étienne. Au contraire, elle témoigne d’une philosophie d’investissement tournée vers la stabilité et la création de valeur sur le long terme. Les revenus de la WNBA ont progressé de 177 % entre 2019 et 2024 et la valeur moyenne d’une franchise atteint désormais 427 millions de dollars, rappelle le Financial Post.

‎‎Dans la même dynamique, Kilmer Sports a également annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. Pour Patrick Rishe, professeur à l’université Washington de Saint-Louis, jamais les conditions économiques n’ont été aussi favorables pour investir dans le sport féminin. Cette vision pourrait indirectement renforcer les capacités financières et la crédibilité du propriétaire des Verts.

‎‎Une vision qui dépasse largement le football

‎‎Le véritable enseignement de cette stratégie est sans doute ailleurs. Larry Tanenbaum ne cherche pas uniquement des rendements financiers. Il construit un héritage en misant sur des disciplines dont le potentiel continue de croître à grande vitesse. Cette capacité à anticiper les évolutions du marché caractérise son parcours depuis plusieurs décennies. ‎Pour l’ASSE, cette approche est rassurante.

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Le club appartient à un dirigeant qui privilégie les projets durables plutôt que les coups d’éclat. Les supporters espèrent naturellement des résultats sportifs rapides, mais la solidité économique reste un élément indispensable pour retrouver durablement les sommets. À 81 ans, Larry Tanenbaum démontre qu’il continue de regarder vers l’avenir avec la même ambition qu’à ses débuts.