Mercato Stade Rennais : Tout est OK pour ce transfert XXL !  

Nordan Mukiele va bien quitter le Stade Rennais cet été. Un accord a finalement été trouvé avec Montpellier pour un prêt d’une saison.

Mercato Stade Rennais : Nordan Mukiele sur le départ !

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Retournement de situation total chez les Rouge et Noir. Alors qu’on le pensait au point mort, le transfert de Nordan Mukiele a été scellé au Stade Rennais.

D’après L’Équipe, le Stade Rennais et Montpellier sont tombés d’accord au cours des dernières heures. L’ailier français de 20 ans partira dans l’Hérault sous la forme d’un prêt sec d’une saison, sans option d’achat. L’affaire semblait pourtant pliée et définitivement enterrée faute d’entente entre les deux clubs.

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Sous contrat avec le SRFC jusqu’en juin 2028, le natif de Montreuil figurait en haut de la liste de Zoumana Camara. Montpellier cherchait un profil offensif percutant, prometteur et déjà accoutumé au haut niveau. Son passage dans l’élite reste court mais marquant : 8 apparitions en Ligue 1 la saison passée, 1 but inscrit.

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Ce départ à Montpellier doit lui offrir du temps de jeu. L’objectif principal ? Enchaîner les titularisations pour devenir un ailier redoutable. Si la pige est fructueuse, il reviendra à Rennes et deviendra le prochain roi du Roazhon Park. Barré par la concurrence, il doit quitter le club cet été pour poursuivre sa progression. Le coach Franck Haise ne compte pas sur lui cette saison.