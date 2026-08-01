PSG Mercato : Urgent ! Barcola « très proche de Liverpool »

Désireux d’avoir plus de responsabilités en étant le leader offensif d’un nouveau club, Bradley Barcola s’apprête à quitter les rangs du PSG pour rejoindre Liverpool. Aux dernières nouvelles, l’attaquant français serait même très proche des Reds.

PSG Mercato : Bradley Barcola « super excité par Liverpool »

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D’après L’Équipe Bradley Barcola, qui a échangé avec l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a donné son accord de principe pour rejoindre le club de la Mersey durant ce mercato estival. Après avoir repoussé l’offre de prolongation du Paris Saint-Germain, l’ailier de 23 ans rêve désormais d’un transfert en Angleterre. Le journaliste Fabrizio Romano rapporte même qu’il « est super excité par Liverpool. »

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Le club anglais, qui a perdu Mohamed Salah cet été, fait de l’international français sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Les contacts se poursuivent ainsi avec le PSG et les agents du joueur pour aboutir à un accord. Le spécialiste mercato italien assure même que « Bradley Barcola est très proche de Liverpool. »

Les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un terrain d’entente sur le montant de l’indemnité, mais les Reds sont déterminés à payer le prix fort pour déloger le numéro 29 du PSG. De son côté, le double champion d’Europe continue de réclamer un chèque record pour l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Liverpool prêt à casser la banque pour Barcola ?

Pour laisser partir Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain réclame 170 millions d’euros. Si ce montant ne peut pas constituer un véritable frein pour les finances d’un club comme Liverpool, Fabrizio Romano rapporte qu’il « n’y a rien d’imminent. J’ai entendu parler d’une offre qui allait arriver, ce n’est pas à propos de ça. Une offre va partir, évidemment.

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Liverpool veut Barcola et fera une offre. Mais il s’agit de trouver un accord financier avec le PSG. C’est le point clé. Et cela pourrait prendre du temps parce que le PSG a déjà perdu quelques joueurs en attaque. Il faudra donc laisser du temps au PSG pour trouver des solutions pour leur attaque. »

Prêt à tout pour faire de Bradley Barcola l’héritier de Mohamed Salah à Anfield, le club de la Mersey prend son temps et prépare la meilleure offre possible afin de faire craquer Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du Paris SG.

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« Donc Liverpool devra définir le montant qu’ils souhaitent offrir au PSG pour savoir quand et comment ils pourront boucler le deal pour Bradley Barcola », précise Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.