Mercato OM : Quand la masse salariale fait fuir les recrues

‎L’OM aborde un mois d’août décisif avec un mercato toujours désespérément calme. Malgré plusieurs départs, les contraintes financières imposées au club freinent considérablement les ambitions de recrutement de la direction marseillaise.

‎‎OM : Un mercato paralysé par une équation financière

La suite après cette publicité

‎‎L’Olympique de Marseille attend toujours sa première recrue estivale. Cette immobilité ne relève pas d’un manque de travail en coulisses, mais d’une réalité économique devenue incontournable. Placé sous la surveillance de la DNCG et de l’UEFA, le club phocéen doit impérativement alléger ses dépenses avant d’envisager de nouveaux investissements.

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée inattendue capote !

‎‎Les départs de plusieurs cadres, parmi lesquels Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, ont permis de réduire une partie de la masse salariale. Toutefois, cet effort demeure insuffisant. D’après L’Équipe, la direction souhaite ramener cette charge de près de 160 millions d’euros à moins de 100 millions, un chantier qui pourrait nécessiter plusieurs périodes de transferts.

‎‎Des négociations qui se heurtent à un plafond salarial

‎‎Cette politique budgétaire limite fortement les discussions avec les joueurs ciblés. Le directeur sportif Grégory Lorenzi évolue désormais avec une marge de manœuvre très réduite, incapable d’aligner les rémunérations proposées par plusieurs concurrents européens.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique désigne ses 3 recrues urgentes !

‎‎Toujours selon L’Équipe, Marseille ne peut offrir qu’un salaire brut mensuel d’environ 100 000 euros, avec seulement quelques exceptions pouvant atteindre 150 000 euros. Une contrainte qui refroidit plusieurs profils suivis par le club, notamment Martin Terrier ou encore Haissem Hassan, dont les dossiers avancent difficilement.

‎‎Le temps joue désormais contre les Marseillais

‎‎Les hésitations imposées par cette situation financière commencent déjà à produire leurs effets. Certains joueurs refusent de patienter et choisissent des projets plus stables, où les négociations peuvent être conclues rapidement. Le cas de Thomas Meunier illustre parfaitement cette difficulté.

Lire aussi : Mercato OM : Lorenzi proche de boucler ce transfert à 25M€

Alors qu’un accord semblait proche avec le défenseur belge, libre après son passage à Lille, celui-ci a finalement préféré rejoindre Sunderland sans attendre que le dossier marseillais se débloque. L’Équipe évoque également un autre joueur libre, dont l’identité reste confidentielle, susceptible de prendre la même décision.

‎‎Une reconstruction qui impose des choix courageux

‎‎L’OM traverse sans doute l’un des mercatos les plus délicats de ces dernières années. La priorité n’est plus seulement de recruter, mais de retrouver une stabilité financière durable. Ce virage oblige les dirigeants à revoir leurs méthodes et à privilégier la patience plutôt que la précipitation.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Après Asencio, l’OM tente un autre coup de folie au Real

À voir

Mercato PSG : Flick fait un choix fort pour Ferran Torres

Mercato OM : Accord signé, une recrue mystère arrive !

‎‎Si cette stratégie peut frustrer les supporters dans l’immédiat, elle pourrait aussi permettre au club de bâtir un projet plus solide sur le long terme. Encore faudra-t-il convaincre les futures recrues que Marseille reste une destination attractive, même lorsque le portefeuille ne peut plus rivaliser avec celui de nombreux concurrents.