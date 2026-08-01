ASSE : Mauvaise nouvelle avant le déplacement à Sochaux

‎‎L’ASSE abordera son déplacement à Sochaux avec un effectif encore amoindri, une situation qui complique les plans du staff à quelques jours du coup d’envoi de la saison. Deux joueurs importants ne seront toujours pas disponibles pour lancer cette nouvelle campagne de Ligue 2.

‎ASSE : Un contretemps qui pèse déjà sur les Verts

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‎À l’approche du rendez-vous de la première journée de Ligue 2 face à Sochaux, le groupe de l’ASSE, dirigé par Ian Cathro, doit composer avec une nouvelle contrariété. Alors que les supporters espéraient revoir certains cadres retrouver les terrains, il faudra finalement patienter encore plusieurs semaines.

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‎D’après Peuple Vert, Mahmoud Jaber, touché aux adducteurs, et Chico Lamba, victime d’une fracture de fatigue à la cheville, poursuivent leur rééducation. Les deux joueurs ont bien repris un travail progressif, mais leur retour en compétition n’est pas envisagé avant le mois de septembre.

‎La prudence avant tout dans la gestion des blessés

‎Le staff médical refuse de brûler les étapes. Si les deux Stéphanois progressent dans leur récupération, aucune décision ne sera prise au détriment de leur santé. L’objectif est clair : éviter une rechute qui pourrait compromettre une plus grande partie de la saison. ‎Cette approche prudente s’explique aussi par le calendrier.

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Avec une trêve internationale programmée à partir du 21 septembre, l’encadrement pourrait profiter de cette période pour offrir davantage de temps à Jaber et Lamba afin qu’ils retrouvent pleinement leurs sensations avant de reprendre la compétition officielle.

‎Des solutions à trouver en interne dès les premières journées

‎Ces absences obligent Ian Cathro et son staff à revoir leurs plans. L’entrejeu perd des options précieuses et la profondeur d’effectif s’en retrouve logiquement réduite. Les joueurs disponibles devront rapidement répondre présents pour maintenir un niveau de performance élevé.

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‎Les supporters, eux, affichent une certaine frustration. Le cas de Chico Lamba est particulièrement suivi, lui qui était arrivé avec beaucoup d’attentes mais n’a presque pas eu l’occasion de montrer son potentiel depuis son arrivée. Le déplacement à Sochaux constituera déjà un premier test de la capacité du groupe à surmonter ces difficultés.

‎Une saison qui démarre sous le signe de la patience

‎Cette situation de l’AS Saint-Etienne rappelle qu’une préparation estivale ne se résume pas aux résultats des matches amicaux. La gestion physique des joueurs est devenue un élément stratégique, parfois plus important qu’un succès de prestige durant l’été.

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‎Pour l’ASSE, l’essentiel sera désormais de traverser les premières semaines sans trop de dégâts avant de récupérer progressivement toutes ses forces vives. Si les Verts parviennent à rester compétitifs jusqu’au retour de Mahmoud Jaber et Chico Lamba, cette mauvaise nouvelle pourrait finalement n’être qu’un contretemps passager.