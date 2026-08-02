Mercato : C’est officiel, l’OL annonce sa sixième recrue !

Le mercato estival continue de s’animer du côté de l’OL. Comme attendu, l’Olympique Lyonnais se renforce avec l’arrivée du défenseur central Felix Bacher en provenance d’Estoril.

Mercato OL : Felix Bacher est Lyonnais jusqu’en juin 2031

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Déjà auteur d’un mercato impressionnant, l’OL n’est pas encore satisfait. Ce dimanche matin, le club lyonnais a officialisé l’arrivée du défenseur central autrichien Felix Bacher, qui arrive en provenance du club portugais d’Estoril. Grand et mobile, Felix Bacher arrive à l’Olympique Lyonnais pour former la charnière centrale avec Moussa Niakhaté. Un défenseur infatigable qui sort de la meilleure saison de sa carrière.

« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du défenseur autrichien Felix Bacher, en provenance du GD Estoril Praia, pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031. Le montant du transfert s’élève à 4,3 M€, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 0,8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future », écrit le club rhodanien sur son site officiel.

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Bienvenue Felix ! 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/FlJ4b8ssu7 — Olympique Lyonnais (@OL) August 2, 2026

Avec Felix Bacher, l’Olympique lyonnais possédera sept centraux dans son effectif. S’il est prévu que Duje Caleta-Car parte durant ce mercato, cela fait tout de même six garçons pour deux places. La polyvalence de Ruben Kluivert ou de Clinton Mata les fera-t-elle s’exiler sur un côté ? En tout cas, Paulo Fonseca aura du matériel pour mettre en place ce qu’il souhaite défensivement, malgré potentiellement une grosse interrogation sur l’arrière-droit.

Avec l’arrivée du natif de Lienz, l’OL enregistre ainsi une sixième recrue au cours de ce mercato estival, sans compter l’option levée pour Noham Kamara. Le plus gros chantier reste désormais le départ des joueurs qui n’entrent plus dans les plans de l’entraîneur Paulo Fonseca.

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« C’est un grand moment pour moi et pour ma famille. Je suis très reconnaissant de signer à l’Olympique Lyonnais. J’espère qu’on vivra tous de grands moments cette saison et j’ai déjà hâte de jouer pour ce club et pour ses supporters. Je suis quelqu’un d’ambitieux, j’aime être un leader pour l’équipe et me donner à 100% sur le terrain », a exprimé le nouveau défenseur de l’Olympique Lyonnais sur le site officiel des Gones.

À noter que la formation portugaise conserve 12,5% sur une éventuelle plus-value future de Felix Bacher.