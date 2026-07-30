Mercato OL : Un imposant défenseur débarque du Portugal

L’OL se prépare à accueillir un nouveau défenseur en provenance du Portugal. Sa signature officielle à Lyon est imminente.

Mercato : Accord entre l’OL et Estoril pour Félix Bacher

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L’OL devait accueillir Félix Bacher à la suite de l’officialisation du prêt de Loïs Openda, selon L’Équipe. Mardi dernier, le club rhodanien a enregistré la signature de l’attaquant de la Juventus. Il attend désormais l’arrivée du défenseur central du GD Estoril Praia.

Sa venue à Lyon est imminente, car un accord autour de 4,5 millions d’euros est annoncé par le média portugais Record et confirmé par Sky Sports.

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Félix Bacher est recruté pour apporter une profondeur de banc à l’équipe de Paulo Fonseca, car la saison s’annonce encore longue pour les Gones, comme la dernière. Elle démarre dès le mardi 4 août par le 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions, face au Sparta Prague.

Le grand saut pour le défenseur Autrichien

Pour rappel, l’imposant arrière (1,90 m) a fait ses classes en Autriche, dans son pays natal. Il avait rejoint la Réserve du SC Fribourg, fin janvier 2020. Au bout d’un saison et demie en Allemagne, Félix Bacher est retourné en Autriche en signant au WSG Tyrol en juillet 23021. Trois saisons plus tard, il a déposé ses valises à Estoril, en juillet 2024.

Le joueur de 25 ans va faire le grand saut dans l’un des cinq grands championnats, après deux saisons dans le championnat portugais. A en croire les informations du quotidien sportif français, un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031, l’attend à l’Olympique Lyonnais.

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