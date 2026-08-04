Mercato OM : Un redoutable latéral se rapproche de Marseille

Pour renforcer le côté droit de sa défense, la direction de l’OM s’intéresse désormais à Saël Kumbedi. Le latéral de Wolfsbourg figure parmi les profils suivis par Grégory Lorenzi.

Mercato OM : Saël Kumbedi sur les tablettes de Marseille !

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L’OM cherche un piston droit cet été et cible Saël Kumbedi. Pour animer son couloir, les dirigeants marseillais multiplient les pistes. Le profil du jeune latéral séduit Grégory Lorenzi. Le directeur sportif du club phocéen a suivi la progression du joueur depuis son passage à l’Olympique Lyonnais.

L’ancien international espoir tricolore apporterait une vraie valeur ajoutée sur la Canebière. Le défenseur de 21 ans sort d’une saison moins fructueuse à Wolfsbourg. Le club allemand a subi une relégation, mais le natif de Stains a sauvé les meubles. Ses statistiques sont convaincantes : 5 passes décisives en 27 matchs de Bundesliga.

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Agressif en défense et percutant en attaque, Kumbedi accumule déjà près de 100 matchs professionnels. Une solide expérience qui plaît aux dirigeants marseillais. Le joueur ne restera pas en deuxième division allemande. Wolfsbourg l’a acheté environ 9 millions d’euros en 2024 et lui accorde aujourd’hui un bon de sortie.

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La concurrence devient rude en Europe. La Lazio, la Roma, le FC Porto et Feyenoord ont déjà posé leurs pions. Cependant, l’intérêt de Marseille change la donne et offre un retour attrayant en Ligue 1. Le modèle économique pose problème. Les Allemands exigent un transfert sec pour toucher un joli chèque. De son côté, Marseille préfère un prêt ou un joueur libre. Lorenzi va devoir ruser s’il veut devancer les cadors européens et conclure ce dossier chaud de l’été.