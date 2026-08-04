Mercato OM : Et si c’était lui le gardien idéal de Genesio ?

L’OM pourrait bien voir un scénario totalement inattendu se dessiner dans ses cages avant la fermeture du mercato. Alors qu’un départ semblait quasiment acquis, Jeffrey De Lange se retrouve aujourd’hui au cœur d’une situation qui pourrait rebattre toutes les cartes au sein du club phocéen.

‎‎Mercato OM : Un transfert qui s’effondre au dernier moment pour De Lange

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‎‎Jeffrey De Lange s’imaginait déjà retrouver le FC Twente, le club où il s’était révélé aux Pays-Bas. Les discussions semblaient avancer dans la bonne direction, mais les négociations ont finalement tourné court. D’après L’Équipe, les dirigeants marseillais ont repoussé deux propositions du club néerlandais, jugées insuffisantes pour céder leur gardien.‎

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‎Face à cette fermeté, Twente a préféré changer de cible. Selon la presse néerlandaise, le club s’oriente désormais vers la signature de Joël Drommel, pensionnaire du PSV Eindhoven. Ce revirement laisse Jeffrey De Lange dans une position particulièrement inconfortable, lui qui pensait avoir trouvé sa porte de sortie.

‎‎Un contexte qui change totalement la donne

‎‎Ce dossier intervient alors que l’avenir de Geronimo Rulli demeure flou. Manchester City ne semble plus aussi pressé de finaliser l’arrivée du gardien argentin, ce qui oblige l’Olympique de Marseille à envisager toutes les hypothèses pour protéger son effectif. ‎Dans le même temps, la piste menant à Guillaume Restes s’est nettement refroidie.

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Faute de moyens suffisants pour convaincre Toulouse, l’OM peine à trouver une alternative crédible. Selon L’Équipe, Jeffrey De Lange est désormais considéré comme une véritable solution de repli, d’autant qu’il bénéficie d’une bonne image auprès du nouveau staff.

‎‎Une frustration qui ne passe pas inaperçue

‎‎Cette issue a profondément contrarié le portier néerlandais. L’Équipe rapporte en effet que : « La tournure de ces négociations a fortement déplu à la doublure marseillaise. En fin de contrat dans un an, apprécié en interne, y compris par le nouveau staff, le portier néerlandais de 28 ans est surtout perçu comme une valeur marchande (…) »

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« Marseille ne peut pas se permettre de lâcher ses deux gardiens sans réelle solution de repli et De Lange pourrait finir par être promu par la force des choses ». ‎Cette déclaration résume parfaitement le dilemme marseillais. Le joueur voit son avenir suspendu aux décisions du club, tandis que la direction tente de préserver ses intérêts sportifs et financiers. Une situation qui nourrit forcément une certaine incompréhension chez le principal concerné.

‎‎De Lange Le pari le plus inattendu du mercato de Marseille ?

‎‎À l’heure actuelle, personne ne peut affirmer que Jeffrey De Lange débutera la saison comme titulaire. Pourtant, les circonstances lui ouvrent une opportunité qu’il n’imaginait probablement plus il y a quelques semaines. Dans un mercato où chaque dossier influence le suivant, un simple transfert avorté peut modifier toute une hiérarchie.

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‎‎Marseille se retrouve ainsi devant un choix stratégique. Miser sur un gardien déjà présent, parfaitement intégré au groupe, ou accélérer la recherche d’un nouveau titulaire malgré des contraintes financières importantes. Si aucune solution ne se concrétise rapidement, Jeffrey De Lange pourrait bien devenir, presque malgré lui, le véritable gagnant de cet été mouvementé.