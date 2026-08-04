Mercato OM : Kebbal à Marseille, le coup de théâtre total !

‎Ilan Kebbal sera-t-il un joueur de l’OM dès ce mercato ? Difficile d’y répondre mais le dossier reste plus incertain que jamais. Alors que certaines sources annoncent une avancée significative, d’autres assurent au contraire que la piste ne correspond pas aux priorités actuelles du club phocéen.

‎Mercato OM : Enième rebondissement pour Kebbal

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Ilan Kebbal revient avec insistance dans l’actualité du mercato marseillais. Les informations se multiplient et se contredisent, ce qui alimente un climat d’incertitude qui intrigue les supporters de l’OM à l’approche de la reprise.

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‎Selon Nordine L’Instant N et le compte X @Valentin_Gds, un accord aurait même été trouvé entre le milieu offensif du Paris FC et les dirigeants marseillais. Une annonce qui a rapidement suscité l’enthousiasme, laissant penser que le dossier touchait à son dénouement.

‎Des versions opposées qui entretiennent le suspense

‎L’emballement a toutefois été de courte durée. Le compte X @MaxVendrell a catégoriquement rejeté l’idée d’un accord, affirmant que cette information ne correspondait pas à la réalité des discussions en cours. ‎Dans le même temps, La Minute OM est allé encore plus loin.

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Le compte X spécialisé explique que Marseille ne travaillerait pas actuellement sur cette piste et rappelle que la priorité des dirigeants serait d’abord de réduire la masse salariale avant de lancer de nouvelles offensives sur le marché des transferts.

🔵⚪️ Beaucoup d’agents se servent de l’OM pour faire parler de leurs joueurs… À ce jour, l’OM ne suit pas Ilan Kebbal. ❌



La priorité du club est d’alléger la masse salariale pour ensuite recruter.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/4gE0q63v6Y — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 3, 2026

‎Une attente qui pourrait tout changer

‎Cette succession de déclarations contradictoires laisse les observateurs dans l’expectative. Tant qu’aucune communication officielle n’intervient, toutes les hypothèses restent ouvertes autour de l’avenir du joueur algérien.‎

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Le mercato réserve souvent des rebondissements de dernière minute. Une situation financière qui évolue ou un départ inattendu pourrait rapidement modifier les plans de l’Olympique de Marseille et relancer un dossier aujourd’hui annoncé au point mort.

‎Le mercato marseillais, entre prudence et stratégie

‎Le dossier Kebbal traduit parfaitement la complexité d’un mercato moderne où les rumeurs circulent parfois plus vite que les négociations. Entre informations exclusives, démentis et stratégies de communication, il devient difficile de distinguer les pistes concrètes des simples spéculations.

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‎Dans ce contexte, la prudence reste de mise. Si Ilan Kebbal possède un profil séduisant, les prochaines semaines permettront de savoir si son nom rejoindra réellement les rangs de l’OM ou s’il ne restera qu’un épisode de plus dans le feuilleton estival du club phocéen.