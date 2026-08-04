Mercato : Le Stade Rennais réussit un nouveau coup dingue

Le Stade Rennais tient sa septième recrue de l’été. Sauf retournement de situation, Charlie Cresswell évoluera bien sous les couleurs rouge et noir cette saison.

Mercato : Le Stade Rennais frappe un septième grand coup !

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C’est bouclé pour Charlie Cresswell au Stade Rennais. Le défenseur anglais a signé son contrat ces dernières heures, rendant son officialisation imminente.

Le club breton accélère encore son mercato estival XXL. Après Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds, l’état-major rennais sécurise sa septième recrue. Un accord financier a été conclu avec Toulouse : un prêt payant de 2,5 millions d’euros, couplé à une option d’achat obligatoire fixée à 22,5 millions d’euros.

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Jusqu’à 3 millions d’euros de bonus éventuels pourraient compléter cette opération. Dimanche après-midi, le défenseur central a réussi ses tests médicaux avec le SRFC. Dans la foulée, le joueur rouge et noir a paraphé son bail, une information révélée ce lundi soir par le compte X Transfert Radar.

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L’annonce du club n’est plus qu’une question d’heures. Avec cette arrivée, le coach Franck Haise apporte de tonus à son arrière-garde. L’ambition des dirigeants du Stade Rennais se confirme à l’approche de la nouvelle saison : bâtir un effectif armé pour les sommets. Charlie Cresswell a la force dans les jambes et peut faire le job au Roazhon Park.