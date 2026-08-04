Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita attend le jackpot pour ce cadre  

Des nouvelles fraîches tombent concernant l’avenir de Tylel Tati au FC Nantes. Les Kita ont fixé le tarif pour ce cadre.

Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Tylel Tati !

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30 millions d’euros. C’est le nouveau tarif fixé par les dirigeants nantais pour libérer Tylel Tati cet été. Le FC Nantes change de rythme. Après une entame de mercato très dynamique, marquée par les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro, la priorité est désormais aux départs.

Un premier coup d’éclat a déjà eu lieu : la vente record de Matthis Abline à l’AS Monaco pour 25 millions d’euros, assortis de 5 millions de bonus. Aujourd’hui, la direction espère renflouer ses caisses avec une seconde opération XXL centrée sur Tylel Tati.

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Pour céder leur jeune défenseur central, les responsables canaris exigent une somme identique à celle d’Abline : 30 millions d’euros. L’information émane du compte X @Abdel_hamed6, qui précise que pour Matthis Abline, c’était 30 millions d’euros. Ce sera le même tarif pour Tylel Tati si un club veut le recruter.

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Ce montant traduit un assouplissement notable. Il y a quelques mois encore, la famille Kita espérait encaisser près de 50 millions d’euros pour leur pépite défensive. La barre est désormais plus basse. Du beau monde se bouscule depuis quelques mois pour s’attacher les services du jeune roc. Des clubs de Premier League, de Ligue 1 et de Liga sont chauds pour le déloger cet été.