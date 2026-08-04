ASSE : Bernauer lâche une confidence rare sur Saint-Étienne

‎Maxime Bernauer a livré un témoignage fort après la victoire de l’ASSE face à Venise, tout en dévoilant une ambiance particulière au sein du vestiaire stéphanois. Le défenseur des Verts estime que cette préparation estivale a installé une dynamique différente, avec un groupe déjà soudé malgré les nombreux changements.

ASSE : Maxime Bernauer rassure sur l’ambiance sur groupe

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‎La préparation touche à sa fin et l’ASSE semble avoir trouvé un premier équilibre. Face à Venise, formation italienne réputée solide, les Stéphanois ont montré de l’intensité, de la personnalité et surtout une envie collective qui n’a pas échappé à Maxime Bernauer. Auteur de deux passes décisives lors de cette rencontre, le défenseur a apprécié le sérieux affiché par son équipe dans un match aux allures de compétition officielle.

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‎Interrogé par le média présent à la sortie de la rencontre, Maxime Bernauer a insisté sur l’importance d’un tel rendez-vous avant le retour de la Ligue 2. « Ce genre de match un peu électrique, c’est parfait pour finir une préparation, ça vous met un peu en mode compétition », a expliqué le joueur stéphanois. Pour lui, affronter une équipe de Venise ambitieuse représentait un véritable test, loin des simples oppositions de préparation où l’intensité peut parfois manquer.

Une nouvelle méthode commence à prendre forme dans le Forez

‎L’arrivée d’un nouveau staff et l’intégration de plusieurs recrues auraient pu ralentir la construction du collectif. Pourtant, le groupe semble progressivement assimiler les nouvelles exigences. Bernauer reconnaît qu’il reste du travail, mais il observe déjà des signes encourageants dans les automatismes et les relations entre joueurs.

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‎« Avec nous, c’est un nouveau coach avec des idées propres à lui. C’est très intéressant, mais ça demande aussi beaucoup de petits ajustements comparé à ce qu’on a connu », a confié le défenseur. Une adaptation logique pour une équipe qui doit apprendre de nouveaux principes tout en préparant une saison où la pression sera importante. À Saint-Étienne, le moindre détail peut rapidement prendre des proportions énormes, car le public attend beaucoup des siens.

‎Une déclaration qui en dit long sur l’état d’esprit du vestiaire

‎Au-delà du résultat sportif, c’est surtout un détail qui a marqué les esprits : l’atmosphère dans le groupe. Les discours sur la bonne ambiance existent presque chaque été dans les clubs, parfois avec une certaine prudence. Mais Bernauer a tenu un discours plus appuyé, laissant entendre que quelque chose de particulier est en train de naître chez les Verts.

‎« Je sais qu’on dit ça chaque année, mais là c’est vraiment le cas, on a vraiment passé une bonne semaine tous ensemble », a affirmé le joueur. Il a également souligné l’intégration rapide des nouveaux arrivants, un élément essentiel pour une équipe qui doit rapidement trouver son rythme. Dans un vestiaire, les sourires ne garantissent pas les victoires, mais ils peuvent parfois être le premier ingrédient d’une saison réussie.

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‎La victoire contre Venise a aussi permis au groupe de récompenser plusieurs semaines de travail. « C’est bien pour l’état d’esprit du groupe et pour récompenser le travail de tout le monde », a ajouté Bernauer. Une phrase simple, mais qui traduit une volonté collective : ne pas seulement préparer les matchs, mais préparer une aventure commune.

Pourquoi cette cohésion pourrait changer le destin des Verts

‎Dans un championnat de Ligue 2 souvent marqué par des combats physiques et une forte régularité demandée sur toute une saison, disposer d’un vestiaire uni peut devenir un avantage considérable. Les individualités comptent, mais la force d’un groupe capable de traverser les périodes difficiles fait souvent la différence.

L’ASSE possède aujourd’hui un premier signal positif : une équipe qui semble prendre plaisir à travailler ensemble. Évidemment, une bonne préparation ne rapporte aucun point au classement et les véritables réponses arriveront lors des matchs officiels. Mais quand un joueur cadre parle avec autant de conviction de l’état d’esprit collectif, cela montre que le projet commence peut-être à prendre racine.

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‎Les supporters stéphanois devront encore patienter avant de juger cette nouvelle version des Verts. Mais une chose est certaine : dans le Forez, où la passion dépasse souvent le simple cadre sportif, une équipe qui avance soudée peut rapidement créer un élan difficile à arrêter. Maxime Bernauer vient peut-être de révéler l’un des premiers secrets de cette saison.