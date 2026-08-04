Mercato ASSE : Une pépite tourne déjà le dos à Saint-Etienne

Une pépite intégrée à l’entraînement de l’équipe professionnelle de l’ASSE, cet été, est sur le point de claquer la porte. Une volte-face qui s’explique par l’intérêt qu’il suscite.

Mercato : Désaccord entre le clan Mimbang et l’ASSE

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Mis l’essai par l’ASSE en fin de saison dernière, David Mimbang a démarré la pré-saison dans le groupe d’Ian Cathro. Il a même disputé quelques minutes lors du premier match amical contre le FC Biel-Bienne (2-2). Alors que la signature de son premier contrat professionnel était prévue le jour de ses 18 ans, précisément le 15 août prochain, un revirement de situation est évoqué.

Un désaccord entre le clan du milieu de terrain et le club stéphanois serait à la base du rebondissement. Selon les informations de Peuple-Vert, les représentants de la pépite contestent l’envoi de leur protégé en équipe Réserve pour le Tournoi Européen U21 de Ploufragan.

David Mimbang prêt à claquer la porte !

Ils estiment que cela est contraire aux garanties qu’ils ont reçues de l’AS Saint-Etienne. Pour eux, David Mimbang doit s’entraîner avec les pros et prétendre à une place en Ligue 2. De ce fait, le joueur formé aux Brasseries du Cameroun serait prêt claquer la porte, à quelques jours de son éventuelle signature chez les Verts.

Une offre venue de l’étranger qui change tout

Au-delà du prétendu désaccord, le jeune Camerounais ferait l’objet d’une nouvelle proposition venue de l’étranger, qui semble plus alléchante. Ce qui pousse ses représentants à ouvrir la porte de sortie, d’après les indiscrétions du média spécialisé.

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À la direction de l’ASSE, « on s’étonne de la situation, étant donné qu’elle ne donne généralement pas de garanties à ses recrues en post-formation », comme l’explique la source.

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La signature annoncée de David Mimbang chez les Verts pourrait finalement capoter, car P-V annonce qu’il « se dirige vers la sortie » de Saint-Etienne.