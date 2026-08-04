Mercato OM : Lorenzi tente de signer un milieu camerounais

Le directeur sportif de l’OM est passé tout près d’un joli coup sur le mercato. Grégory Lorenzi était en négociations avancées pour faire venir le milieu de terrain camerounais Olivier Ntcham.

Mercato OM : Lorenzi a failli signer Olivier Ntcham

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L’Olympique de Marseille est contraint de composer avec un budget limité cet été. Les nouveaux dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi avancent ainsi discrètement sur des pistes à moindre coût pour renforcer leur équipe. C’est dans cette optique que le directeur sportif Grégory Lorenzi a tenté de recruter Olivier Ntcham sans succès.

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Foot Mercato confirme cette information. Le directeur sportif de l’OM a entamé des manœuvres concrètes pour faire venir l’international camerounais durant ce mercato. Ce dernier est libre depuis son récent départ de Samsunspor. Les négociations pour son retour à l’Olympique de Marseille ont finalement échoué. Rappelons qu’Olivier Ntcham connaît bien la maison OM.

🚨L'OM a étudié la piste menant à Olivier Ntcham 🇨🇲 !!!



👀 La piste à échouée car les deux partis n’ont pas trouvé d’accord !!!



🗞️ @Santi_J_FM pic.twitter.com/IZoUOsqbAl — BeOM (@Be_OM13) August 4, 2026

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Il était prêté au club phocéen durant la saison 2020-2021. Il a participé à l’époque participé à 4 rencontres de Ligue 1. Son come-back ayant échoué, l’état-major olympien devra réorienter ses recherches vers d’autres cibles. Grégory Lorenzi et son équipe travaillent discrètement dans ce sens. La suite du mercato réserve des surprises à Marseille.