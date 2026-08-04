Mercato PSG : Ferran Torres menace publiquement le Barça !

Priorité du PSG pour remplacer Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan cet été, Ferran Torres a publiquement lancé un message fort sur sa situation au Barça. Explications.

Mercato : Ferran Torres laisse la porte ouverte au PSG

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Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ferran Torres n’a pas encore prolongé avec le FC Barcelone et cela attire tout logiquement des convoitises. Après avoir perdu Gonçalo Ramos, vendu à l’AC Milan pour plus de 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain est annoncé comme le grand favori pour accueillir l’attaquant espagnol. Et visiblement, l’intérêt du club entraîné par son ancien sélectionneur Luis Enrique semble ne pas déplaire au récent champion du monde.

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Interrogé par Sportico sur un possible transfert au PSG cet été, Ferran Torres a notamment déclaré : « c’est toujours bien quand ce genre d’équipes te veulent. Je suis sous contrat avec le Barça. Mais c’est vrai que dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le bon côté, c’est que je suis sous contrat et je peux attendre pour décider moi-même. »

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Alors que la presse locale assure qu’il est déçu du comportement de sa direction à son endroit, l’ancien joueur de Manchester City a profité de cette interview pour glisser un message fort à son président Joan Laporta et au directeur sportif du Barça, Deco.

« Montrer qu’ils m’aiment et venir négocier »

Après le départ de Robert Lewandowski au terme de son contrat cet été, le FC Barcelone a recruté l’attaquant allemand Karim Adeyemi pour environ 30 millions d’euros, bonus compris. Mais ce n’est pas tout, puisque Deco travaillerait toujours sur l’arrivée de Julian Alvarez en provenance de l’Atlético Madrid. La star argentine de 26 ans serait même le grand rêve du Barça pour compenser le départ de Robert Lewandowski.

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Ferran Torres ne serait donc pas considéré comme un titulaire dans l’esprit des dirigeants barcelonais. Un positionnement qui aurait sérieusement touché le joueur, qui ne se sentirait pas suffisamment valorisé par son club. Interrogé sur cette rumeur, le natif de Foios a lancé un message clair au Barça.

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« Ce que le Barça doit faire pour me garder ? Montrer qu’ils m’aiment et venir négocier. Et au final, tout est une question de discussions », a répondu Ferran Torres, qui semble donc ouvert à une prolongation, à condition que le FC Barcelone renonce à recruter un nouvel attaquant de pointe cet été. Autrement dit, la porte menant au Paris Saint-Germain n’est ni ouverte ni refermée.