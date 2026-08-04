INFO Mercato : Le PSG a tenté un incroyable coup au RC Lens

Désireux de s’offrir un nouveau gardien de but durant ce mercato estival, le PSG aurait tenté un incroyable coup au RC Lens avant de jeter son dévolu sur le Japonais Zion Suzuki, sous contrat à Parme.

Mercato PSG : Un cadre du RC Lens a dit non au Paris SG

La suite après cette publicité

Malgré la présence de Matvey Safonov et Lucas Chevalier, le PSG s’active pour boucler le transfert de Zion Suzuki en provenance de Parme. Selon plusieurs sources concordantes, un accord pourrait être trouvé rapidement pour un montant de 35 millions d’euros. Mais d’après les informations du journal L’Équipe, avant l’international japonais de 23 ans, Luis Campos a tenté le coup pour un crack du RC Lens.

Lisez aussi : RC Lens : Robin Risser désavoue publiquement Sage sur le PSG

À voir

Mercato PSG : Ferran Torres menace publiquement le Barça !

En effet, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain se serait intéressé à Robin Risser pour rejoindre l’effectif de Luis Enrique lors de ce mercato estival. Élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, le portier de 21 ans a séduit le staff parisien avec des performances XXL dans le championnat.

Sous contrat jusqu’en juin 2030 et évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Robin Risser aurait ainsi fait l’objet d’une grosse offensive de la part du PSG, mais le numéro 40 des Sang et Or a refusé d’aller au Paris SG. La raison ? Le quotidien sportif ajoute que l’international français se serait mis d’accord avec sa direction pour rester au RC Lens encore au moins une année supplémentaire.

Robin Risser veut poursuivre au RC Lens

Un an après son arrivée pour 3 millions d’euros, Robin Risser ne compte pas quitter le RC Lens. Le troisième gardien de l’équipe de France à la dernière Coupe du monde souhaite poursuivre son aventure à Lens afin de confirmer son excellente saison 2025-2026.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Nouvelle offre dingue pour Robin Risser

À voir

Ça bouge à l’OM : Accord pour un autre départ en défense !

L’ancien protégé de Pierre Sage veut disputer la Ligue des Champion sous les couleurs du RCL. Un choix fort malgré l’intérêt de grands clubs européens comme la Juventus Turin, concurrent du PSG dans ce dossier.

Interrogé sur son avenir en avril passé, le natif de Colmar confiait notamment : « honnêtement, je ne fais pas trop attention à tout ce qui peut se dire. J’ai mon clan qui est là pour gérer ces choses-là. Je suis sous contrat avec le club jusqu’en 2030. J’ai cette volonté de continuer ici.

Je me sens vraiment bien ici. Que ce soit ma femme ou moi, nous avons trouvé une certaine stabilité ici. Chaque matin, quand je viens au club, je suis impatient de remettre ce maillot et de m’entraîner. J’ai hâte de jouer à Bollaert. Je pense que je ne suis pas arrivé à la fin de mon aventure ici. »

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato: Accord total pour le transfert de Zion Suzuki ?

À voir

Mercato : Le Stade Rennais déchire l’offre d’un géant anglais

Mercato : Zion Suzuki donne son accord pour signer au PSG !

Finalement, le Paris Saint-Germain s’est tourné vers Zion Suzuki qui pourrait débarquer prochainement en provenance de Parme pour 35 millions d’euros.