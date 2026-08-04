Ça bouge à l’OM : Accord pour un autre départ en défense !

Les mouvements s’enchainent du côté de l’OM. En plus de Facundo Medina courtisé par le Bayer Leverkusen, un autre défenseur est proche de la sortie. Nayef Aguerd ouvre la porte pour son départ de Marseille.

Mercato : Nayef Aguerd d’accord pour quitter l’OM

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Le mercato de l’Olympique de Marseille reste préoccupant. À quelques semaines de la reprise du championnat, pas une seule recrute n’a encore débarqué. L’OM préférant se concentrer sur le dégraissage de son effectif. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré sont déjà partis.

D’autres départs se profilent en interne, à commencer par celui de Facundo Medina. Le défenseur argentin est pressenti pour rejoindre le Bayer Leverkusen contre un chèque de 25 millions d’euros. Un autre défenseur de l’OM est aussi en instance de départ. Il est question de Nayef Aguerd.

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L’Equipe nous apprend que le défenseur marocain, après réflexion, est finalement accepté de l’Olympique de Marseille. Il semblait même se diriger tout droit vers un transfert à Al-Sadd. Mais ce deal est frein en raison d’une interdiction de recrutement frappant le club qatari. Ce coup d’arrêt profite à d’autres courtisans.

Une proposition venue de l’Arabie saoudite

Le quotidien sportif explique que Nayef Aguerd tient une autre porte de sortie. Une proposition de prêt émanant d’un club saoudien a en effet été formulée pour l’accueillir. Les détails financiers de cette option n’ont pas encore filtré.

Selon @lequipe, Aguerd ne serait pas contre rejoindre Al-Sadd.



👉L'#OM aurait négocié un prêt payant de 4 M€ avec une option d'achat obligatoire de 11 M€

👉La finalisation du deal est complexifiée par la récente interdiction de transfert imposée à Al-Sadd pic.twitter.com/bvLYIFtHSv — OManiaque (@OManiaque) August 4, 2026

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Le Stade Rennais serait aussi à l’affut pour récupérer son ancien défenseur central. Les recruteurs bretons se sont déjà renseignés sur sa disponibilité et son prix. Il faudra environ 15 millions d’euros pour son transfert.