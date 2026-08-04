Mercato FC Nantes : Un top joueur donne son feu vert à Kita

Les dirigeants du FC Nantes préparent un nouveau coup XXL en Ligue 1 cet été. Les Kita négocient l’arrivée d’un latéral gauche.

Mercato FC Nantes : Yanis Zouaoui se rapproche des Canaris

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Le FC Nantes est tout proche de boucler un nouveau renfort. Après plusieurs arrivées cet été, les Canaris accélèrent sur un poste jugé prioritaire. Le latéral gauche Yanis Zouaoui, actuellement au Havre, se rapproche de la Beaujoire.

Les pourparlers entre les dirigeants nantais et havrais avancent. Selon les informations de L’Équipe, les deux clubs pourraient sceller le deal dans les prochains jours. Le Franco-Algérien de 28 ans a un bail avec le HAC jusqu’en juin 2027. Mais il veut changer d’air et rafler des trophées.

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Depuis deux saisons, il s’est imposé sous les couleurs du club normand. En Ligue 1, il totalise 48 rencontres, un but et trois passes décisives. Cette arrivée répondrait à une priorité identifiée par Michel Der Zakarian. Depuis le début du mercato, l’entraîneur nantais insiste sur le besoin de renforcer le couloir gauche de sa défense.

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Yanis Zouaoui viendrait ainsi combler un manque observé au sein de l’effectif depuis plusieurs mois. Si l’opération se concrétise, le Havrais deviendra la sixième recrue estivale du FC Nantes après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro. Le mercato nantais ne s’arrêterait toutefois pas là. Les dirigeants poursuivent leurs recherches pour attirer au moins un défenseur central et un attaquant.