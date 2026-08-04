Mercato : Le Stade Rennais déchire l’offre d’un géant anglais  

Le Stade Rennais n’a pas l’intention de laisser filer Abdelhamid Aït-Boudlal cet été. Mais le jeune défenseur marocain attire de plus en plus les convoitises.

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Un club de Premier League attaque le Stade Rennais pour Abdelhamid Aït-Boudlal. La menace londonienne se précise, mais Franck Haise refuse de céder son jeune défenseur.

L’Angleterre cible le défenseur marocain de 20 ans. Selon les indiscrétions, un grand club de Londres a transmis une offre ferme, rejetée par la direction bretonne. Franck Haise veut associer Aït-Boudlal à Charlie Cresswell en défense centrale. Le coach compte sur ce duo pour porter ses ambitions sportives cette saison. Rennes résiste. Son entraîneur verrouille la porte.

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L’agent du joueur pousse fort pour finaliser ce transfert vers la Premier League. Mais le Stade Rennais refuse de vendre son espoir, jugé central pour rebâtir une équipe compétitive. La prolongation de contrat évoquée il y a quelques mois semble aujourd’hui au point mort. Le joueur ne veut pas forcer son départ. Mais son entourage pousserait pour ouvrir la porte à un départ vers la Premier League.

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Le Stade Rennais se retrouve ainsi face à un véritable casse-tête. Vendre maintenant garantit une belle rentrée d’argent, mais affaiblit la défense de Franck Haise à l’aube du championnat. Conserver Aït-Boudlal préserve le sportif, mais expose le club au risque d’un conflit contractuel prolongé. La direction doit prendre une décision fixe dans les prochaines semaines.