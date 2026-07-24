ASSE : Les premiers choix forts d’Ian Cathro pour les jeunes

A l’issue du troisième match amical de préparation de l’ASSE, Ian Cathro a transmis un message fort aux jeunes joueurs de son effectif.

ASSE : Ian Cathro teste plusieurs jeunes joueurs de la Réserve

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Le nouvel entraîneur de l’ASSE a convié plusieurs jeunes joueurs de la Réserve à la préparation estivale. L’on dénombre une douzaine dans le groupe d’Ian Cathro. Mehdy Lutin Zidee, Alexis Colombet, Jebryl Sahraoui, Noah Moulin, Strahinja Stojkovic, Tom Teillo, Strahinja Stojkovic, Oussama Benkou, Nathan Mouton, Valentin Depalle et David Mimbang ont tous eu du temps de jeu.

Soit contre le FC Biel-Biene (2-2), le Servette FC (0-1) et ou face aux Rangers de Glasgow (1-2). Lucas Reynaud, une recrue arrivée en renfort dans l’équipe B cet été, a également joué 18 minutes avec les professionnels.

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Il faut aussi rappeler qu’Axel Dodote (prêté à Pau) et Enzo Mayilla (transféré à Dunkerque) ont démarré la préparation dans le groupe professionnel, avant leur départ cette semaine. Ils ont joué respectivement 45 minutes et 39 minutes. Mayilla avait même été buteur contre Biel.

Cathro : « On ne doit pas avoir peur de leur donner ce genre d’opportunités »

Le technicien écossais a décidé de les voir tous en situation de jeu avant de prendre une décision pour chacun d’eux.

« Je suis très heureux qu’on ait pu donner du temps de jeu à ces joueurs. Pour eux, c’était l’opportunité de découvrir ce qu’est un déplacement avec le groupe professionnel et d’y trouver de l’inspiration, de la motivation. Certains ont pu jouer 10 ou 15 minutes et comme je l’ai déjà dit, je sais que les joueurs qui sortent de notre centre de formation sont importants, ils portent l’identité du club. On ne doit pas avoir peur de leur donner ce genre d’opportunités », a-t-il justifié.

Le nouveau coach de Saint-Etienne prêt à redistribuer les cartes !

À l’issue de la pré-saison, Ian Cathro prendra certainement quelques-uns de ces talents de la Réserve de l’AS Saint-Etienne dans son effectif. En tout cas, il ne cache pas son intention de redistribuer les cartes.

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« Ils ont cherché des connexions et se sont attachés à notre plan de jeu. Ils ont montré qu’ils avaient envie d’être des footballeurs professionnels. À partir de maintenant, ils vont devoir travailler et, pour la suite, on verra », a-t-il annoncé.