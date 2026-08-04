Mercato PSG : Après Kolo Muani, un autre départ majeur acté

Après avoir annoncé le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin, le PSG pourrait prochainement boucler un autre transfert du même genre au sein de l’effectif de Luis Enrique. Explications.

Mercato : Le PSG va perdre un attaquant de plus

La suite après cette publicité

Après Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et Randal Kolo Muani, le PSG pourrait perdre un autre attaquant durant ce mercato estival. Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano a ouvertement assuré que le prochain joueur à quitter les rangs du Paris Saint-Germain se nomme Ibrahim Mbaye.

Lisez aussi : Mercato PSG : Rebondissement dans l’affaire Ibrahim Mbaye !

S’exprimant sur l’emballement de l’actualité parisienne de ces derniers jours, le spécialiste mercato a notamment déclaré : « Et il y a la situation de Bradley Barcola et le nom de Ferran Torres. Le PSG est aussi sur Mika Godts parce que Ibrahim Mbaye va partir. Et il y a aussi la situation de Bradley Barcola, qui est désiré par Liverpool. Ce sont les scénarios qui animent le mercato du PSG, c’est très agité. Il y a un effet domino avec six joueurs à Paris. »

À voir

Mercato OM : Une offre de Manchester City secoue Marseille

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, l’ailier de 18 ans devra donc choisir, dans les prochaines semaines, la destination qui lui offrira le temps de jeu qu’il réclame pour poursuivre sa progression. Cela tombe bien puisque le Titi ne manque pas de prétendants.

Ibrahim Mbaye affole le marché des transferts

D’après les informations de Fabrizio Romano, le jeune international sénégalais a récemment confié la gestion de sa carrière, jusqu’ici gérée par sa famille, au très influent Jorge Mendes. Le PSG, qui valorise son jeune milieu offensif à 50 millions d’euros, ne compte pas le brader. D’autant que de nombreux clubs européens se déjà positionnés pour le récupérer avant la fermeture du mercato d’été.

Lisez aussi : Mercato PSG : Révélations explosives sur Ibrahim Mbaye !

Selon diverses sources concordantes, Aston Villa serait en pole position avec une offre proche de 40 millions d’euros déjà transmise. Le club entraîné par Unai Emery dispose même d’un atout de poids : le club va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, contrairement à Tottenham, qui reste à l’affût pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. En Italie, l’AS Roma envisagerait de négocier un prêt avec option d’achat autour de 30 millions d’euros.

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato : Ibrahim Mbaye a choisi son prochain club !

À voir

OL : Karabec sera-t-il le bourreau de Lyon face au Sparta ?

PSG Mercato : Ibrahim Mbaye sort le grand jeu pour son futur

Ces derniers jours, Manchester United et le Borussia Dortmund ont été également annoncés sur les traces d’Ibrahim Mbaye. Reste maintenant à voir où va atterrir le natif de Trappes s’il quitte Paris cet été.