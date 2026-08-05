Mercato ASSE : Un jeune attaquant engagé à 3 jours de la L2

Un jeune attaquant arrive en renfort à l’ASSE, à trois jours du début de la Ligue 2. Il s’est engagé pour deux ans.

Mercato : Lamine Sonko renforce l’ASSE

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L’ASSE a annoncé la signature officielle de Lamine Sonko. Il s’agit d’un premier contrat professionnel d’une durée de deux saisons. Il s’est ainsi lié au club stéphanois jusqu’au 30 juin 2028. Le joueur de 22 ans est transféré de Jura Sud Foot, club de National, qu’il avait rejoint en janvier 2025, en provenance de l’AS Dakar Sacré Cœur (Sénégal), son club formateur.

L’attaquant sénégalais va d’abord renforcer la Réserve stéphanoise, avant de prétendre à une place dans l’équipe professionnelle, selon la précision de Loïc Perrin : « Lamine Sonko est un joueur qui nous rejoint depuis le milieu amateur. À 22 ans, certes, il vient dans un premier temps pour renforcer la réserve, mais avec une projection vers l’équipe première ».

✍️ Jeune attaquant, adversaire des Verts en National 3 la saison dernière avec Jura Sud Foot, Lamine Sonko rejoint l’ASSE !



Bienvenue sous les couleurs stéphanoises, Lamine ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 5, 2026

Loïc Perrin : « Sonko a un profil que nous n’avions pas… »

Le Directeur sportif de l’AS Saint-Etienne a justifé ensuite la signature du jeune attaquant : » C’est un profil d’attaquant que nous n’avions pas au sein de notre effectif réserve, capable de conserver le ballon, avec de belles qualités athlétiques et techniques ».

Quant Lamine Sonko, il se réjouit de pouvoir passer un cap sous le maillot des Verts. « Je suis très heureux de signer ce contrat professionnel à l’ASSE, très content d’être ici sous ces couleurs vertes. C’est un rêve d’enfant qui se réalise et je vais désormais travailler encore plus dur pour me faire une place dans ce grand club », a-t-il déclaré.

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