Ça chauffe à l’OM : Un ailier égyptien d’accord pour signer

La direction de l’OM travaille discrètement sur la succession de Mason Greenwood. Et elle vient de recevoir le feu vert de l’ailier égyptien Haïssem Hassan.

Mercato OM : Haïssem Hassan dit oui à Marseille

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Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont un immense chantier en attaque. Le transfert record de Mason Greenwood à Fenerbahçe les oblige à trouver son successeur. Bruno Genesio a lui-même été très clair sur ce point. L’entraîneur de l’OM exige en priorité un nouvel ailier droit.

Le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe travaillent dans ce sens. La cellule de recrute de l’OM vient d’ailleurs d’obtenir l’adhésion d’une piste inattendue. Le journaliste Nordine Ali Said rapporte que Haïssem Hassan est chaud pour rejoindre Marseille dès cet été.

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L’international égyptien évolue actuellement sous les couleurs du Real Oviedo. Et il ne serait pas contre l’idée de changer de club à une année de la fin de son contrat. Sa brillante participation au Mondial 2026 avec les Pharaons a attiré de nombreux prétendants. Sauf que le joueur de 24 ans a déjà une préférence.

Des offres repoussées

La source explique que Haïssem Hassan a repoussé les sirènes de plusieurs écuries concurrentes en vue de rejoindre de l’OM. Ce qui confirme sa détermination à rebondir en Ligue 1 au plus vite. Les négociations s’intensifient entre les différentes parties.

🚨ℹ️ Haissem Hassan (Real Oviedo) a refusé les offres de certains clubs et privilégie l’OM.



L’international égyptien et le club marseillais sont tombés d’accord après quelques semaines de discussions.



En cas de ventes de joueurs côté OM, le dossier se débloquerait.… pic.twitter.com/aT7gFiJzvH — Nordine L’Instant N (@nordinealisaid) August 5, 2026

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La finalisation du deal reste cependant suspendue à la situation financière de Marseille. Le club dirigé par Stéphane Richard doit impérativement valider quelques ventes avant de recruter. Une fois ce dégraissage bouclé, l’arrivée de Haïssem Hassan ne saurait tarder.