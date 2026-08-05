Mercato FC Nantes : Montpellier et Nantes se déchirent pour ce crack

Le FC Nantes risque de perdre Yanis Zouaoui. Ciblé pour renforcer le couloir gauche, le latéral plaît désormais à Montpellier.

Mercato FC Nantes : Yanis Zouaoui échappe-t-il aux Canaris ?

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Le FC Nantes voit son dossier Yanis Zouaoui se compliquer. Alors que les Canaris avaient placé le latéral gauche du Havre parmi leurs pistes estivales, un nouveau prétendant vient perturber leurs plans.

D’après les informations de L’Équipe, Montpellier veut jouer un sale tour aux Canaris. Le club héraultais craque aussi pour Yanis Zouaoui et pourrait passer à l’attaque. Mais il n’a pas encore déposé une offre sur la table des dirigeants du Havre AC.

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Les Canaris doivent maintenant réagir. Car jusqu’ici, le latéral havrais apparaissait comme une cible atteignable. Avec l’arrivée d’un concurrent direct, le FC Nantes risque désormais de devoir avancer plus rapidement pour éviter de perdre du terrain.

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La situation contractuelle de Yanis Zouaoui représente une opportunité pour les prétendants. Le défenseur n’est lié au Havre que jusqu’en juin prochain. Le club normand pourrait donc envisager un départ cet été afin de récupérer une indemnité plutôt que de voir son joueur partir libre dans quelques mois.

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Cette donnée pourrait faciliter les discussions. Si une offre intéressante arrive, le HAC pourrait être ouvert à une vente. Mais cette situation attire forcément plusieurs formations, et Nantes devra se méfier d’une concurrence qui pourrait devenir plus forte.

À 28 ans, Yanis Zouaoui possède une expérience solide du championnat français. Avec Le Havre, le latéral gauche a disputé 47 rencontres de Ligue 1 lors des deux dernières saisons. Un vécu précieux pour des clubs qui recherchent des joueurs capables d’être immédiatement opérationnels.

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Son profil correspond aux besoins des équipes ambitieuses de Ligue 2. Polyvalent, expérimenté et habitué aux exigences du haut niveau, il représente un renfort fiable pour le secteur défensif. De plus, sa connaissance du football français pourrait lui permettre de s’adapter rapidement à un nouveau projet. Le FC Nantes est chaud pour boucler le deal.