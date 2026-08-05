Mercato ASSE : Une porte s’ouvre pour Nadé après Miladinovic

Il y a du mouvement à l’ASSE dans le sens des départs. En plus d’Igor Miladinovic, Mickaël Nadé voit une porte s’ouvrir pour lui à l’étranger.

Mercato : Nadé, Miladinovic, Moueffek et Annan indésirables à l’ASSE

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L’ASSE cherche activement à se séparer des joueurs n’entrant pas les plans de son nouvel entraîneur. Ils sont au nombre de quatre, en priorité. Ce sont : Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Ebenezer Annan.

Ils sont écartés du groupe d’Ian Cathro pour le début de la saison. Les deux premiers sont issus du centre de formation stéphanois. Ils sont invités à aller voir ailleurs après douze ans et quatorze ans passés respectivement à l’AS Saint-Etienne.

Quant aux deux derniers, ils ont été recrutés respectivement en août 2024 et en août 2025. Miladinovic a coûté 3 millions d’euros, tandis qu’Annan est arrivé de l’Etoile Rouge Belgrade contre une indemnité de 2 millions d’euros.

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Cependant, le milieu offensif serbe et le défenseur latéral ghanéen n’ont pas réussi à s’imposer sous le maillot stéphanois. Ils n’ont pas pu justifier l’investissement réalisé pour leurs transferts dans le Forez.

Aris Limassol, Championship et offre russe : Mickaël Nadé se rapproche d’un club étranger

À trois semaines de la fermeture du mercato estival, une porte de sortie s’ouvre pour Mickaël Nadé. Une proposition d’un club russe serait arrivée sur la table des décideurs de l’ASSE. De plus, Peuple-Vert annonce l’intérêt récent de clubs de Championship. Et ce n’est pas ! Une offre de l’Aris Limassol, estimée à environ 2 millions d’euros bonus compris, avait été révélée.

Compte tenu de ces mouvements autour du défenseur central, il se rapproche d’un départ ces dernières heures. Le média spécialisé annonce déjà la couleur. « Il semble d’ailleurs que l’affaire soit en train de se conclure avec l’une de ces formations à l’étranger. […]. Son départ vers un autre championnat serait quasiment acté », lâche-t-il.

Une porte s’ouvre aussi grandement pour Igor Miladinovic. L’AS Saint-Etienne serait tombée d’accord avec Le Partizan Belgrade, sur la base d’un prêt avec option d’achat, pour le milieu de terrain.

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Débarqué du FK Cukaricki, ce dernier va donc retourner dans son pays natal pour tenter de se relancer, après deux saisons insatisfaisantes dans le Forez.