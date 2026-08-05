ASSE : Un sérieux avertissement à Saint-Etienne avant la L2

Avant le top départ de la Ligue 2, l’ASSE a reçu un lourd avertissement relatif à l’objectif de la montée en Ligue 1.

Perquis : « L’ASSE a l’obligation de remonter en Ligue 1, sinon… »

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Relégué en Ligue 2 en 2025, l’ASSE n’a pas réussi à remonter immédiatement en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière. Elle avait fini à la 3e place au classement. Contraints de passer par les barrages, les Verts ont été recalés par l’OGC Nice, le 16e de la dernière Ligue 1.

L’équipe stéphanoise va ainsi enchaîner une deuxième saison en Ligue 2, avec Ian Cathro, un nouvel entraîneur. Elle démarre l’exercice 2026-2027 face au FC Sochaux-Montbéliard, le samedi 8 aout, au stade Auguste-Bonal (20h45).

A trois jours du coup d’envoi du championnat, Damien Perquis, ancien défenseur du club stéphanois, a lâché un sévère avertissement aux Verts. « L’AS Saint-Etienne a quasiment l’obligation de remonter, sinon ça va être compliqué pour la suite », a-t-il déclaré dans Midi Libre.

Une Ligue 2 relevée avec Metz et Nantes, en plus de Saint-Etienne

Le consultant sportif a ensuite prévenu les Verts sur le niveau relevé de la Ligue 2 cette saison, avec les nouveaux relégués : le FC Metz et le FC Nantes, ainsi que Dijon FCO, promu de la Ligue 3 comme Sochaux.

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« En termes de noms, cette Ligue 2 est relevée, cela va donner un championnat avec de l’ambiance, des stades pleins et des affiches de prestige », a indiqué Damien Perquis.

Outre l’équipe Messine, qui a réussi à remonter immédiatement, à six reprises depuis 2002, la probabilité de remontée directe reste faible.

Seulement 19 % des équipes reléguées en Ligue 2 au XXIe siècle ont retrouvé l’élite dès la saison suivante. L’ancien joueur de l’ASSE reconnaît d’ailleurs que « c’est terriblement dur de remonter directement ».

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