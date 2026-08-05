Mercato FC Nantes : Accord proche, un crack se rapproche de Nantes  

La direction du FC Nantes veut frapper un nouveau coup XXL. Un défenseur guinéen est sur le point de faire son retour au club de l’Erdre.

Mercato FC Nantes : Saïdou Sow attendu à Nantes

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Un visage bien connu s’apprête à faire son retour à la Beaujoire. Le FC Nantes accélère la reconstruction de sa défense avant la reprise de la Ligue 2. Les dirigeants nantais ont scellé un nouveau dossier : l’arrivée de Saïdou Sow se précise, tandis que la piste Yanis Zouaoui s’effondre.

D’après L’Équipe, Saïdou Sow, 24 ans, dit oui pour poser ses valises à la Beaujoire. L’opération prendrait la forme d’un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat, en provenance du RC Strasbourg. Un environnement familier attend l’ancien Stéphanois, déjà prêté chez les Canaris au début de l’année 2025. Une grave blessure au genou avait interrompu son ascension.

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L’international guinéen a depuis retrouvé son niveau à Clermont, en alignant 12 matchs convaincants. Cette recrue apporte un profil solide au staff nantais. Saïdou Sow a une maîtrise avérée de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Il a une envie folle de se relancer dans un club qu’il apprécie.

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En parallèle, Nantes renonce à Yanis Zouaoui. Le latéral gauche du Havre figurait en haut de la liste des priorités, mais l’offensive de Montpellier complique le dossier. Face à cette concurrence, la direction nantaise a préféré se retirer. Le club cherche désormais un autre profil pour occuper le couloir gauche, tout en bouclant l’arrivée imminente de Sow dans l’axe.