ASSE : Une grosse annonce officielle tombe avant Sochaux !

L’ASSE se prépare à retrouver le Stade Bonal dans une ambiance particulière, alors qu’une décision très attendue vient de tomber à la veille de son déplacement à Sochaux. La Fédération française de football a finalement réduit la portée de la sanction qui menaçait de gâcher la grande première du FCSM en Ligue 2.

‎‎FC Sochaux – ASSE : La sanction qui change tout à Bonal

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‎‎L’ASSE affrontera bien le FC Sochaux-Montbéliard ce samedi 8 août à 20h45 dans un Stade Bonal qui ne sera finalement pas aussi amputé que prévu. Le Comité Exécutif de la Fédération française de football a décidé, vendredi 7 août, de revoir la sanction prononcée quelques jours plus tôt. Au lieu de fermer tout le virage Nord, seules les places du secteur 106, correspondant à la Tribune Nord Sochaux, seront condamnées.

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‎‎Le changement est loin d’être anodin. La première décision aurait privé près de 5 000 supporters de la soirée, alors que le FCSM s’apprête à célébrer son retour en Ligue 2 après plusieurs années particulièrement mouvementées. Désormais, environ 600 places seulement seront concernées. Une réduction bienvenue, même si le spectacle perdra forcément une partie de sa voix.

‎‎Sochaux a gagné une bataille, mais pas la guerre

‎‎Cette volte-face intervient après la contestation du club doubiste. Le FC Sochaux-Montbéliard avait saisi le Comité National Olympique et Sportif Français après la décision de la commission supérieure d’appel de la FFF, prise le 30 juillet. Le club estimait la sanction initiale disproportionnée et a finalement obtenu une issue plus favorable.

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‎‎Dans son communiqué, le FCSM s’est félicité de la « prise en compte des arguments qu’il a défendue tout au long de la procédure ». Une satisfaction mesurée, car le club sait que le dossier n’est pas totalement refermé. La Tribune Nord reste en effet sous le coup d’un sursis. Le moindre nouvel incident pourrait donc rallumer la mèche.

‎‎Une fête sauvée, mais une décision qui laisse des traces

‎‎Du côté de Sociochaux, le soulagement existe, mais il est loin d’être total. Un représentant de l’association résume cette position avec une formule particulièrement révélatrice : « On ne peut pas se satisfaire de voir une tribune fermée dans un stade, mais on constate que le club a bien fait d’aller jusqu’au bout, ça gâche un peu moins la fête », regrette-on.

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‎‎Le principal reproche concerne surtout le calendrier de la décision. « Le timing est catastrophique, on est à 24h du match, certaines personnes ont sûrement renoncé à venir, on ne comprend pas que la décision arrive maintenant », regrette le représentant. Et l’association insiste sur l’importance du public : « On ne parle pas d’un match amateur. Le football n’existe pas sans ses supporters. » Difficile de lui donner totalement tort.

‎‎Le vrai avertissement avant le choc contre l’ASSE

‎‎Cette décision constitue aussi un avertissement très clair pour les supporters sochaliens. Le club rappelle que le sursis demeure et appelle chacun à « faire preuve de responsabilité afin de préserver l’engouement populaire » autour de cette nouvelle saison. Autrement dit, le prochain projectile pourrait coûter beaucoup plus cher que quelques centaines de sièges.

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‎Pour l’ASSE, ce contexte ajoute une dimension particulière à une rencontre déjà très attendue. Saint-Étienne va découvrir un Bonal en fête, mais avec une partie du virage Nord silencieuse. Dans ce genre de soirée, la moindre étincelle peut rapidement prendre des proportions considérables.

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‎‎Le football français vient donc d’éviter un scénario beaucoup plus lourd pour cette première journée. Sochaux pourra célébrer son retour en Ligue 2 avec une grande partie de son public, tandis que les Verts devront composer avec une atmosphère forcément électrique. Une chose est certaine : samedi soir, à Bonal, personne ne viendra simplement pour regarder l’horloge tourner.