Mercato : Le Stade Rennais officialise 3 signatures majeures

Le Stade Rennais vient de poser un acte fort pour préparer la prochaine saison en sécurisant son entraîneur Franck Haise et ses deux principaux adjoints. Une décision qui dépasse largement la simple prolongation contractuelle et traduit la volonté du club breton de capitaliser sur une dynamique redevenue particulièrement séduisante.

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‎‎Le Stade Rennais a officialisé la prolongation de Franck Haise, arrivé aux commandes de l’équipe professionnelle en février 2026. L’entraîneur général est désormais lié au club jusqu’en juin 2028, tout comme ses adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré. Trois signatures qui donnent une nouvelle dimension au projet sportif rennais.

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‎Depuis son retour dans l’environnement du club, Haise a rapidement installé une dynamique positive. La fin du dernier exercice a notamment permis aux Rouge et Noir de décrocher une qualification européenne grâce à un bilan de huit victoires, un nul et trois défaites sur les douze dernières journées. Le message envoyé est clair : le Stade Rennais veut construire sur cette base plutôt que repartir d’une feuille blanche.

‎Haise veut maintenant passer à la vitesse supérieure

‎‎Franck Haise ne s’est pas caché au moment d’évoquer cette prolongation. « C’est une satisfaction et un bonheur de travailler pour le Stade Rennais », a expliqué le technicien, visiblement séduit par l’évolution du groupe. Il souligne également les « beaucoup de bons signaux » observés durant la préparation, tout en rappelant que le plus difficile sera de maintenir cette dynamique lorsque les choses sérieuses commenceront.

𝗥𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗲́𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲.



L'aventure continue : des souvenirs à célébrer, des chapitres à écrire 🎞️#Haise2028 https://t.co/zuNEf9mgv9 pic.twitter.com/qtvEfRCkt0 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 7, 2026

‎‎L’ancien éducateur rennais entend surtout renforcer les fondations. « On veut être de plus en plus précis sur nos principes de jeu », affirme-t-il, avec une ambition clairement affichée : rendre son équipe « très compétitive ». Le discours est mesuré, mais la volonté est forte. Haise refuse de promettre la lune ; il veut plutôt construire une équipe capable de la décrocher, étape après étape.

‎Un staff soudé pour affronter l’Europe et la Ligue 1

‎‎La prolongation de Lilian Nalis et Johann Ramaré constitue un autre signal important. Haise connaît parfaitement ses collaborateurs et accorde une place particulière à leur complémentarité. À propos de Nalis, avec lequel il travaille depuis plusieurs saisons, il assure avoir « une grande confiance en lui et dans sa lecture tactique ». Une relation professionnelle devenue particulièrement solide avec le temps.

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‎‎Ramaré, ancien joueur formé au Stade Rennais, représente de son côté une continuité locale. Haise estime qu’il possède « un très grand avenir devant lui » et souligne les progrès réalisés année après année. Le technicien n’oublie pas non plus les autres membres de son entourage, notamment Hervé Sekli et Pierre-Alexandre Lelièvre. Pour lui, la réussite passera par tout un collectif, pas seulement par le banc de touche.

‎Le Roazhon Park attend désormais des actes

‎‎Cette prolongation intervient alors que Rennes s’apprête à vivre une saison particulièrement chargée. Entre le championnat et la scène européenne, les rendez-vous ne manqueront pas et la pression montera rapidement. Pour Haise, le public aura évidemment son rôle à jouer, mais l’entraîneur refuse de placer la responsabilité uniquement sur les épaules des supporters.

‎‎Son message est clair : « l’énergie doit partir du rectangle vert ». Autrement dit, les joueurs devront donner suffisamment de matière aux tribunes pour que l’enthousiasme renaisse durablement. Haise espère « continuer à faire vibrer notre public », mais sait que les chants ne remplacent jamais les performances. Le football a parfois cette cruauté amusante : même le meilleur discours du monde finit toujours par être jugé sur le tableau d’affichage.‎

‎Pourquoi cette triple prolongation peut tout changer

‎‎Le Stade Rennais ne sécurise donc pas uniquement un entraîneur. En prolongeant Haise, Nalis et Ramaré jusqu’en 2028, le club protège une méthode de travail, une identité et des automatismes qui pourraient devenir précieux avec l’enchaînement des échéances. Dans un mercato où les joueurs changent de club à vitesse grand V, conserver une ossature technique constitue déjà une forme de stabilité.

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‎‎Le véritable défi commence maintenant. La qualification européenne augmente les attentes et la Ligue 1 ne fera aucun cadeau. Haise le sait : il appelle à avancer avec « ambition mais aussi humilité ». Cette formule résume finalement assez bien le chantier rennais. Le club a retrouvé de l’élan ; il doit désormais prouver que cette embellie n’était pas un simple feu de paille.