ASSE : Ian Cathro livre un message fort avant le FC Sochaux

Arrivé à l’ASSE sans expérience dans le championnat de France, Ian Cathro a rassuré les supporters du club ligérien avant le coup d’envoi de la saison.

ASSE : Des supporters doutent de la réussite de Ian Cathro

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Après l’échec avec Eirik Horneland, Kilmer Sports Ventures (KSV) a fait à nouveau confiance à un entraîneur étranger, qui vient découvrir le championnat de France. Ian Cathro a été nommé en juin dernier pour tenter de ramener les Verts en Ligue 1, après l’échec pour la montée en Ligue 1 avec le ‘’pompier’’ Philippe Montanier.

Le nouvel entraîneur est arrivé du GD Estoril au Portugal où il était en poste depuis juillet 2024. Avant le club portugais, il avait dirigé Heart of Midlothian FC, en Écosse en 2016-2017. En dehors de ces deux expériences, le technicien écossais a passé notamment une dizaine de saisons aux côtés de Nuno Espírito Santo, en tant qu’adjoint.

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Sa nomination à l’AS Saint-Etienne continue de susciter des interrogations. Une partie des supporters stéphanois doute de sa capacité à ramener leur club en Ligue 1, surtout après l’épisode Eirik Horneland. En effet, c’est le coach norvégien qui a conduit les Verts en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025.

Cathro : « Je veux leur montrer qu’ils peuvent me faire confiance »

Face aux appréhensions légitimes du peuple vert, Ian Cathro a tenu à les rassurer avant le début de la saison. « On a de quoi tomber amoureux l’un de l’autre avec le public, mais vraiment, plus que ces connexions et avant ça, je veux montrer aux gens qu’ils peuvent me faire confiance. C’est ma priorité », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Evect.

Le nouvel coach de l’ASSE veut aussi conquérir le cœur des fans stéphanois. « Une fois qu’ils auront confiance en moi, ce sera plus facile d’avoir ces connexions. D’abord, c’est ma responsabilité de donner des raisons aux gens de croire en moi », a-t-il insisté.

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Pour séduire le public de Geoffroy-Guichard et ainsi obtenir son affection, Ian Cathro n’a qu’une option. Gagner ses premiers matchs avec le club, à commencer par celui contre le FC Sochaux-Montbéliard, samedi (20h45) au stade Auguste-Bonal, lors de la 1re journée de Ligue 2.