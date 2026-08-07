OM : Comment McCourt a sauvé l’Olympique de Marseille

Les comptes de l’OM sont certes dans le rouge, mais le prioritaire du club est toujours prêt à remettre au pot quand la situation financière du club devient critique.

OM : Frank McCourt a injecté 120 M€ à Marseille en 2026

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Cinquième du dernier championnat de Ligue 1, l’OM ne jouera pas la Ligue des champions cette saison. Et cela représente un énorme manque à gagner pour le club phocéen, qui est déjà surveillé de près par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

En effet, Marseille n’est pas passé haut les mains à l’audience devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, le 26 juin dernier. Après l’examen de la situation du club au titre de la saison sportive 2026-2027, la DNCG a décidé de « l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutations (transferts) ».

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Frank McCourt a été contraint de mettre la main à la poche pour éviter à une décision plus lourde de la DNCG. Selon les informations de L’Équipe, il a injecté 120 millions d’euros dans les caisses du club provençal rien qu’en 2026.

Il avait lâché un premier apport financier estimé à 50 millions d’euros en février, avant de signer un deuxième chèque de 70 millions d’euros en juillet dernier, à en croire les précisions du quotidien sportif.

Un investissement colossal pour éviter le naufrage à Marseille

Toujours selon les chiffres de la source, le milliardaire américain a investi plus ou moins 640 M€, entre 2016 et 2025, dont 94,5 millions d’euros l’été dernier, pour remettre à flot les finances de l’OM.

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Évidemment, ces montants ne sont pas assez suffisants, relativement au budget de fonctionnement des Phocéens, mais cela démontre que Frank McCourt a toujours assumé ses responsabilités en Provence et qu’il n’a pas du tout l’intention de laisser sombrer son club.