ASSE : L2, Saint-Etienne annonce un renfort avant Sochaux

L’ASSE enregistre le retour d’un joueur blessé, la saison dernière, à l’entrainement collectif, à la veille du début du championnat 2026-2027.

ASSE : Nadir El Jamali de retour à l’entraînement collectif

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À la suite de Mahmoud Jaber, revenu à l’entraînement collectif de l’ASSE cette semaine, Nadir El Jamali a rejoint le groupe stéphanois, ce vendredi. Le club stéphanois a publié les photos de sa participation à la séance d’entraînement collectif.

Mieux, il a salué le retour du milieu offensif dans l’équipe du nouvel entraîneur Ian Cathro. « Nous commençons la séance avec une bonne nouvelle ! Nadir El Jamali fait son grand retour à l’entraînement avec le groupe », ont écrit les Verts.

🔙 On commence la séance avec une bonne nouvelle !



Nadir El Jamali fait son grand retour à l'entraînement avec le groupe ! 😁 pic.twitter.com/1iMsoRG9if — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 7, 2026

Cependant, le jeune joueur de 19 ans ne rejouera évidemment pas maintenant. Il doit d’abord retrouver son niveau physique et son rythme de la saison dernière, avant de prétendre à un retour en Ligue 2. Pour rappel, il avait été victime d’une blessure au genou, qui avait nécessité une intervention chirurgicale.

Opéré en février 2026, Nadir El Jamali avait vu sa saison s’arrêter brutalement, alors qu’il était lancé dans la rotation de l’ex-entraineur Eirik Horneland. Il avait pris part à 15 matchs en Ligue 2, avant sa blessure. Le joueur formé à l’AS Saint-Etienne et passé professionnel le 25 mai 2025 avait même inscrit un doublé en coupe de France.

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Le retour du Franco-Marocain est donc une bonne nouvelle pour Ian Cathro. Il offre une solution offensive supplémentaire au nouveau coach de l’ASSE. Nénamoins, il devra batailler ensuite pour trouver sa place, car une forte concurrence s’est installé cet été, avec notamment la recrue Jakob Breum.