Mercato OL : Un départ acté, un soulagement pour le club

L’OL entame son dégraissage avec le départ officiel d’un joueur sur qui Paulo Fonseca ne compte pas. Il quitte Lyon pour l’Espagne.

OL Mercato : Orel Mangala prêté à Getafe

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Inscrit sur la liste des joueurs sur le départ à l’OL, Orel Mangala a quitté Lyon ce vendredi 7 août 2026. Il est prêté à Getafe pour la saison 2026-2027, mais sans option d’achat. Dans son communiqué officiel, l’Olympique Lyonnais souhaite au milieu de terrain une très belle saison en Espagne sous les couleurs du club de Liga espagnole.

🤝 Orel Mangala est prêté, sans option d’achat, à Getafe jusqu’à la fin de l'exercice 2026/2027



Nous te souhaitons une excellente saison 🔴🔵



Toutes les infos ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) August 7, 2026

La masse salariale de Lyon allégée !

Son départ est un soulagement pour le club rhodanien pour deux raisons. D’abord, parce qu’il n’est pas parmi les priorités de l’entraîneur des Gones. Mardi, le jeune Mathys de Carvalho lui avait été préféré lors du match contre le Sparta Prague, au 3e tour de qualification pour la Ligue des champions. Il était ainsi resté sur le banc de touche.

De plus, Orel Mangala est compté parmi les salaires les plus élevés du club. Son salaire est estimé à 300 000 euros par mois, soit 3,6 millions d’euros pas saison. L’OL souhaite donc son départ pour alléger sa masse salariale. Cependant, les clubs ne se bousculent pas pour le recruter.

Pour rappel, l’international Belge (23 sélections) est arrivé à Lyon grâce à John Textor. Son transfert de Nottingham Forest a été conclu à 23,4 millions d’euros en juillet 2024. Bien avant, l’ancien président du club rhodanien avait versé 11,7 millions d’euros à son ami Evángelos Marinákis (propriétaire du club britannique) pour le prêt payant d’Orel Mangala.

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Tout calcul fait, son transfert définitif a coûté 35 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais, alors qu’il est désormais valorisé à seulement 9 millions d’euros par Transfermarkt.