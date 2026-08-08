Mercato PSG : Urgent ! Incroyable revirement pour Barcola

Bradley Barcola se retrouve au cœur d’un incroyable retournement de situation alors que Liverpool intensifie ses manœuvres pour l’attirer loin du PSG. Entre une offre qui se rapproche des exigences parisiennes, un accord personnel annoncé et l’arrivée possible d’Arsenal dans la course, le dossier est loin d’avoir livré son dernier épisode.

‎‎Mercato PSG : Liverpool accélère pour Barcola

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‎‎Le dossier Bradley Barcola vient de prendre une nouvelle dimension. Liverpool, qui suivait jusqu’ici l’ailier français avec insistance, aurait décidé de passer aux choses sérieuses avec une proposition estimée à 115 millions d’euros. Une somme considérable, mais qui resterait encore insuffisante au regard des exigences affichées par le Paris Saint-Germain.

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Selon les informations rapportées par L’Équipe, le club parisien attendrait davantage pour envisager réellement un transfert. ‎‎Le plus spectaculaire reste pourtant les révélations de Fabrizio Romano. Le journaliste italien affirme que Barcola pourrait bel et bien rejoindre Liverpool cette saison.

« Bradley Barcola rejoindra définitivement Liverpool cette saison, ma source m’a dit cela, 5 millions d’euros est l’écart actuel entre les deux équipes et il pense que cela sera inclus dans les bonus », a-t-il déclaré. Romano va même plus loin : « Cela signifie que l’accord sera finalisé la semaine prochaine ». Si cette information se confirme, le feuilleton pourrait connaître un dénouement beaucoup plus rapide que prévu.‎

🚨🗣️ 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Fabrizio Romano on Bradley Barcola joining Liverpool:



🗣️ Fabrizio Romano: "Bradley Barcola will definitely join Liverpool this season, my source told me that, €5m is the current difference between both teams and He believes it will be included in add ons"… pic.twitter.com/WYEYQ2PQLy — FullTime Report (@FullTimeX_) August 7, 2026

Le PSG face à un choix qui pourrait coûter très cher

‎‎Pendant longtemps, le discours parisien semblait pourtant clair : Barcola n’était pas à vendre. Mais la situation aurait évolué depuis que l’international français ne souhaite pas prolonger son contrat, lequel court actuellement jusqu’en juin 2028.

Le PSG aurait ainsi fixé un seuil supérieur à 150 millions d’euros hors bonus pour envisager sérieusement de laisser partir son joueur. Une position qui place Liverpool devant un véritable mur financier. ‎‎La direction parisienne doit surtout arbitrer entre deux impératifs. Conserver un joueur offensif majeur reste évidemment séduisant, mais retenir un élément qui ne souhaite pas prolonger peut également devenir un problème à moyen terme.

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Le président Nasser al-Khelaïfi, le conseiller sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique ont régulièrement défendu l’idée qu’aucun joueur ne devait être retenu contre sa volonté. C’est précisément ce qui rend le dossier aussi explosif : le PSG possède le pouvoir de dire non, mais le marché lui rappelle que les décisions doivent parfois être prises avec une calculatrice plutôt qu’avec le cœur.

‎Barcola entre désir d’ailleurs et offensive anglaise

‎‎Liverpool ne serait pas seulement en train de négocier avec le PSG. Le club anglais aurait également avancé sur les conditions personnelles du joueur. Cette proximité expliquerait pourquoi l’offre annoncée revêt une importance particulière : elle représente un signal concret envoyé à Barcola après plusieurs semaines de discussions.

Pour un joueur qui attend de connaître son avenir, voir son prétendant passer enfin à l’action peut évidemment changer la perception du dossier. ‎‎Dans les discussions, Richard Hughes, directeur sportif de Liverpool, et Luis Campos seraient impliqués, tandis que Moussa Sissoko, représentant de Barcola, participerait aux échanges.

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Le projet des Reds possède aussi un argument sportif évident. Après le départ de plusieurs cadres offensifs, Liverpool cherche une nouvelle figure capable d’apporter vitesse, percussion et créativité sur les côtés. Barcola correspond parfaitement à ce portrait. Le Français ne serait donc pas une simple opportunité de marché : il serait présenté comme une véritable priorité offensive.

‎Arsenal surgit au moment où personne ne l’attendait

‎‎Et comme si le dossier n’était pas déjà suffisamment brûlant, Arsenal pourrait venir jouer les trouble-fêtes. Après l’échec de la piste menant à Vinicius Junior, les Gunners chercheraient toujours à renforcer leur aile gauche. The Sun rapporte ainsi que Barcola figure parmi les options envisagées par le club londonien.

Cette éventuelle offensive pourrait rebattre les cartes. Liverpool possède pour l’instant une longueur d’avance, notamment grâce aux discussions déjà engagées autour du contrat du joueur. Mais Arsenal dispose d’un besoin clairement identifié et pourrait profiter du moindre blocage financier entre les Reds et le PSG.

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D’autant que le prix réclamé par Paris constitue un obstacle considérable. Selon les informations rapportées par Canal+, Liverpool aurait indiqué ne pas pouvoir atteindre le montant réclamé. La porte pourrait alors s’entrouvrir pour les Londoniens.

‎Le PSG peut-il encore inverser la tendance ?

‎Le dossier Barcola se trouve désormais à un moment charnière. Le PSG n’est pas obligé de vendre. Il dispose même d’un contrat longue durée et d’un joueur encore jeune, performant et doté d’une énorme marge de progression.

Mais lorsque plusieurs éléments convergent (volonté supposée du joueur, intérêt concret de Liverpool, négociations personnelles et éventuelle arrivée d’Arsenal), le statu quo devient beaucoup plus difficile à maintenir. ‎‎Le véritable danger pour Paris serait de sous-estimer la détermination anglaise.

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Une première offre de 115 millions d’euros peut être refusée sans provoquer de séisme, mais elle prouve que Liverpool est prêt à investir lourdement. Et si l’écart de cinq millions évoqué par Fabrizio Romano correspond réellement à la situation actuelle des négociations, alors le suspense pourrait être beaucoup plus court que prévu.