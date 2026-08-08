ASSE : La décision radicale de Cathro qui va agacer la L2

L’ASSE s’apprête à démarrer sa saison de Ligue 2 avec une méthode qui risque de compliquer sérieusement la préparation de ses adversaires. Ian Cathro a choisi de cultiver le mystère autour de son équipe, quitte à laisser ses prochains rivaux avancer dans le brouillard.

‎ASSE : Cathro bouleverse les habitudes avec un choix fort

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‎‎L’ASSE ne communiquera désormais plus son groupe avant les rencontres, une décision prise à l’initiative de Ian Cathro. Les adversaires devront donc patienter jusqu’à la publication de la feuille de match pour découvrir les joueurs retenus, une petite révolution dans la préparation d’une journée de championnat.

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‎‎Cette stratégie ne concerne d’ailleurs pas uniquement la composition du groupe. Le technicien écossais entretient également le doute concernant son organisation tactique. Une approche qui pourrait rendre particulièrement délicate l’analyse des Verts par leurs concurrents, lesquels devront accepter de naviguer à vue.

‎Le nouvel homme fort de Saint-Etienne brouille les pistes

‎‎D’après EVECT, cette décision émane directement de Ian Cathro. Le média spécialisé souligne également que le règlement autorise le club à ne pas dévoiler en amont l’identité des joueurs convoqués. Pour la première journée, Sochaux devra ainsi attendre le dernier moment pour connaître les choix stéphanois.

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‎‎Cathro a également refusé de donner le moindre indice sur son système préférentiel. Interrogé sur le sujet, l’entraîneur a répondu : « Le système tactique qui aura ma préférence sera celui qui nous fera gagner. » Avant d’insister sur sa volonté d’adapter constamment son équipe aux circonstances.

‎‎Les adversaires vont devoir jouer aux devinettes

‎‎Cette politique pourrait avoir une conséquence immédiate : compliquer le travail des cellules d’analyse adverses. Préparer un match devient forcément plus délicat lorsque le onze potentiel, les absences et même l’organisation tactique restent volontairement dans l’ombre.‎

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‎Cathro assume cette part d’incertitude. « Je ne suis pas bloqué sur l’un d’eux : le but sera de donner le schéma qui mettra nos joueurs dans les meilleures conditions », a-t-il dit. Il prévient également que des changements interviendront au cours de la saison. Pour les adversaires, le message est clair : il faudra s’adapter vite.

‎‎Un pari malin ou un excès de mystère ?

‎‎Sur le plan stratégique, l’idée se défend. En Ligue 2, où les détails peuvent faire basculer une rencontre, priver l’adversaire d’informations constitue un avantage potentiel. L’ASSE cherche visiblement à devenir difficile à lire, et cela pourrait peser dans certaines affiches. ‎Mais le football ne se gagne pas avec des énigmes.

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Il faudra surtout que les joueurs adhèrent pleinement à cette philosophie et que l’équipe traduise cette imprévisibilité sur le terrain. Si les Verts enchaînent les performances, Cathro passera pour un fin tacticien. Dans le cas contraire, la Ligue 2 ne manquera certainement pas de sourire de ce grand jeu du secret.