Mercato OM : Accord scellé pour un nouveau transfert majeur

‎L’OM a franchi une étape décisive dans un dossier du mercato qui pourrait modifier les contours de sa défense cet été. Nayef Aguerd se rapproche sérieusement d’un départ vers l’Espagne, avec une opération qui pourrait satisfaire les différentes parties.

‎Mercato O M: Aguerd se rapproche de la Real Sociedad

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‎‎L’OM et la Real Sociedad ont trouvé un accord de principe pour Nayef Aguerd, selon les informations rapportées par Foot Mercato. Le défenseur marocain devrait rejoindre le club espagnol sous la forme d’un prêt payant accompagné d’une option d’achat. Un scénario qui se précise alors que son avenir à Marseille semblait encore incertain il y a quelques semaines.

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‎‎Arrivé sur la Canebière contre environ 23 millions d’euros, l’international marocain de 30 ans avait rapidement pris une place importante dans l’effectif olympien. Son départ représenterait donc un mouvement significatif pour Bruno Genesio, mais aussi une opération financière scrutée de près par la direction marseillaise. Le mercato n’épargne personne, pas même les patrons du vestiaire.

‎Un retour en Espagne qui change tout

‎‎Le choix de la Real Sociedad n’a rien d’un hasard. Aguerd connaît déjà la maison basque puisqu’il y avait évolué en prêt durant la saison 2024-2025. Son passage avait laissé une impression suffisamment positive pour convaincre les dirigeants espagnols de tenter à nouveau leur chance avec le défenseur.

‎‎De son côté, le Marocain aurait rapidement accueilli favorablement l’idée d’un retour à Saint-Sébastien. La perspective de retrouver un environnement qu’il connaît, tout en participant à une campagne européenne, aurait pesé dans sa décision. Après les intérêts venus du Golfe et celui du Stade Rennais, c’est donc l’Espagne qui semble avoir pris une longueur d’avance.

‎Marseille face à un nouveau casse-tête défensif

‎‎Pour l’OM, ce départ potentiel ne sera pas sans conséquence. Aguerd faisait partie des joueurs susceptibles d’apporter expérience, puissance et sérénité dans l’axe. Son transfert obligerait forcément le staff à réexaminer l’équilibre d’une défense déjà au centre de nombreuses discussions cet été.

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‎‎Mais l’opération présente également un intérêt économique. Dans un contexte où Marseille cherche à maîtriser sa masse salariale et à valoriser certains actifs, un prêt assorti d’une option d’achat peut offrir une solution intermédiaire. Le club ne ferme pas définitivement la porte tout en préparant une éventuelle rentrée d’argent future.‎

‎Un départ qui pourrait coûter cher à Marseille

‎‎Sur le plan sportif, laisser partir Aguerd comporte évidemment une part de risque. Un défenseur international de son expérience ne se remplace pas comme un simple pion sur un échiquier, surtout lorsque la saison s’annonce chargée. Marseille devra donc éviter de vendre avant d’avoir sécurisé une solution crédible derrière. ‎

Sur le plan financier, en revanche, le choix peut se défendre. Si l’option d’achat venait à être levée, l’Olympique de Marseille pourrait récupérer une somme importante tout en ayant permis au joueur de retrouver un club où il se sent à l’aise.

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Foot Mercato précise que l’accord de principe porte bien sur un prêt payant avec option d’achat. Pour Marseille, le dossier est donc proche de son dénouement, mais le mercato réserve parfois ses derniers rebondissements au moment où tout semble joué.