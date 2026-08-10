Mercato OM : Il a 18 ans et 23 buts, Marseille tient son buteur

‎L’OM doit rapidement trouver des solutions offensives après plusieurs départs importants au cours de ce mercato. Dans un contexte financier tendu, une pépite de 18 ans pourrait bien offrir à Marseille une réponse aussi inattendue que séduisante.‎

Mercato OM : ‎Le pari inattendu de Marseille pour son attaque

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‎Face à un mercato très difficile en raison des difficultés financières, Bruno Genesio tient peut-être sa nouvelle pépite offensive. L’OM pourrait en effet miser sur Antoine Valero pour compenser une partie des buts perdus cet été. À seulement 18 ans, l’attaquant s’est distingué avec les U19, où il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur de son équipe.

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‎‎Son bilan donne forcément envie d’en savoir davantage. Selon le compte spécialisé Informa Treize, Valero a inscrit plus de 23 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Le jeune Marseillais est également présent avec les professionnels depuis la reprise.

‎‎Un boulevard s’ouvre devant lui

‎‎Avec les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille a vu disparaître une partie considérable de son potentiel offensif. La situation économique du club limite en plus les possibilités de recrutement. Chaque solution compte donc double.

‎‎Une opportunité se dessine pour Valero. Toujours selon Informa Treize, le jeune attaquant « pourrait avoir une carte à jouer cette saison ». Une promotion express qui pourrait changer son destin.

‎‎Genesio peut-il encore frapper fort avec un jeune ?

‎‎Bruno Genesio connaît la recette. À Rennes, Lyon ou Lille, l’entraîneur n’a jamais véritablement tremblé lorsqu’il fallait offrir du temps de jeu aux jeunes talents. ‎Pour l’Olympique de Marseille, ce contexte pourrait finalement devenir une chance.

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Si Valero confirme chez les grands ce qu’il a montré chez les jeunes, Marseille pourrait économiser un transfert et, surtout, découvrir un buteur capable de s’installer durablement. À 18 ans, il a déjà les statistiques qui font lever quelques sourcils.