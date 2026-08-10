Mercato OM : Il a 18 ans et 23 buts, Marseille tient son buteur

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L’OM doit rapidement trouver des solutions offensives après plusieurs départs importants au cours de ce mercato. Dans un contexte financier tendu, une pépite de 18 ans pourrait bien offrir à Marseille une réponse aussi inattendue que séduisante.
Mercato OM : Le pari inattendu de Marseille pour son attaque
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Face à un mercato très difficile en raison des difficultés financières, Bruno Genesio tient peut-être sa nouvelle pépite offensive. L’OM pourrait en effet miser sur Antoine Valero pour compenser une partie des buts perdus cet été. À seulement 18 ans, l’attaquant s’est distingué avec les U19, où il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur de son équipe.
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Son bilan donne forcément envie d’en savoir davantage. Selon le compte spécialisé Informa Treize, Valero a inscrit plus de 23 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Le jeune Marseillais est également présent avec les professionnels depuis la reprise.
Un boulevard s’ouvre devant lui
Avec les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille a vu disparaître une partie considérable de son potentiel offensif. La situation économique du club limite en plus les possibilités de recrutement. Chaque solution compte donc double.
Une opportunité se dessine pour Valero. Toujours selon Informa Treize, le jeune attaquant « pourrait avoir une carte à jouer cette saison ». Une promotion express qui pourrait changer son destin.
Genesio peut-il encore frapper fort avec un jeune ?
Bruno Genesio connaît la recette. À Rennes, Lyon ou Lille, l’entraîneur n’a jamais véritablement tremblé lorsqu’il fallait offrir du temps de jeu aux jeunes talents. Pour l’Olympique de Marseille, ce contexte pourrait finalement devenir une chance.
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Si Valero confirme chez les grands ce qu’il a montré chez les jeunes, Marseille pourrait économiser un transfert et, surtout, découvrir un buteur capable de s’installer durablement. À 18 ans, il a déjà les statistiques qui font lever quelques sourcils.