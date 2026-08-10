Mercato PSG : Ferran Torres annonce la date de son transfert

Ferran Torres veut désormais voir son avenir réglé rapidement, alors que le PSG pousse pour convaincre le FC Barcelone de le laisser partir. L’attaquant espagnol aurait déjà donné son accord au club parisien et attend désormais que les deux formations passent à l’étape décisive dès ce mercato.

‎Mercato PSG : Le compte à rebours est lancé pour Ferran Torres

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‎‎Le dossier Ferran Torres entre dans une phase particulièrement tendue. Selon Matteo Moretto, l’attaquant espagnol souhaite que sa situation soit clarifiée avant le mercredi 12 août, date à laquelle il est attendu à la reprise de l’entraînement avec le FC Barcelone. Une échéance qui donne quelques jours seulement au PSG pour accélérer les discussions avec le club catalan.

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‎‎Le journaliste italien avance même qu’une proposition officielle du Paris Saint-Germain au Barça est attendue prochainement. Surtout, le joueur aurait déjà trouvé un accord avec le club français. Le message est clair : l’Espagnol ne souhaite pas laisser ce feuilleton s’éterniser.

‎Paris doit maintenant convaincre Barcelone

‎‎Le PSG semble avoir franchi une étape majeure en obtenant l’adhésion du joueur. Mais dans un mercato, un accord personnel ne vaut pas encore billet d’avion. Le contrat de Ferran Torres avec Barcelone place désormais le club catalan au centre des négociations, avec une indemnité de transfert à déterminer.

Ferran Torres quiere resolver su futuro antes del miércoles 12 de agosto, día en que debería incorporarse a los entrenamientos del Barcelona.



Se espera una oferta formal por escrito del Paris Saint-Germain al Barça en las próximas horas; el jugador ya ha alcanzado un acuerdo… https://t.co/8rvjKfKkp9 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 9, 2026

‎‎Cette offensive parisienne n’est pas vraiment une surprise. L’Équipe avait déjà révélé que le PSG avait sondé Ferran Torres et que l’attaquant était apprécié par Luis Enrique et la direction sportive parisienne. Le quotidien sportif souligne également sa polyvalence, une qualité qui pourrait peser lourd dans le choix parisien.

‎‎Une arrivée qui pourrait bouleverser l’attaque parisienne

‎‎Le recrutement de Ferran Torres prend une autre dimension dans le contexte actuel du PSG. Le secteur offensif connaît plusieurs changements et le club cherche à conserver suffisamment de solutions pour traverser une saison particulièrement chargée. L’Espagnol possède justement cette capacité à évoluer dans plusieurs registres offensifs.‎

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‎Son profil séduit aussi par son expérience du très haut niveau. À 26 ans, Torres a connu Valence, Manchester City et Barcelone avant de devenir un élément important de la sélection espagnole. L’Équipe rappelle notamment qu’il s’est distingué lors de la Coupe du monde, jusqu’à inscrire le but décisif de la finale remportée par l’Espagne.

‎‎Le Paris SG joue-t-il sa meilleure carte au bon moment ?

‎‎Le timing pourrait finalement être l’arme de Paris. Si Torres souhaite réellement avoir une réponse avant son retour à l’entraînement, le Barça se retrouve avec une pression supplémentaire. Le PSG doit cependant éviter de confondre vitesse et précipitation : obtenir le joueur est une chose, trouver le juste prix avec Barcelone en est une autre.

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‎Le dossier est suffisamment avancé pour être pris très au sérieux, mais pas encore suffisamment verrouillé pour parler de transfert officiel. Matteo Moretto évoque un départ « imminent », tandis que les informations récentes font état de négociations entre les deux clubs. Une chose est certaine : le 12 août approche, et Ferran Torres semble vouloir arriver à cette date avec une réponse plutôt qu’une nouvelle page blanche.