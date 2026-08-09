Mercato OM : 4M€, Marseille a trouvé son nouvel attaquant

‎L’OM avance ses pions sur le mercato des attaquants et garde un œil attentif sur une jeune promesse ivoirienne qui évolue en Belgique. À seulement 20 ans, Hyllarion Goore possède déjà un parcours atypique et un profil qui pourrait séduire les dirigeants marseillais.

‎‎Mercato OM : Un jeune buteur s’invite dans les radars de Marseille

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‎‎L’OM a pris des renseignements sur Hyllarion Goore, attaquant de La Gantoise, qui figure actuellement parmi les pistes étudiées pour renforcer le secteur offensif. Le club phocéen connaît les conditions nécessaires à une éventuelle opération, même si aucune offensive concrète n’a encore été annoncée.

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‎‎Le profil du joueur a de quoi attirer l’attention. Puissant, rapide et capable de peser sur une défense, l’Ivoirien s’est révélé progressivement depuis ses débuts professionnels en Arménie. Son passage à Ararat Erevan lui avait permis d’inscrire six buts en quatorze rencontres de championnat, avant de rejoindre la Belgique.

‎‎Un pari à 4 millions qui pourrait faire parler

‎‎Arrivé à La Gantoise en janvier 2025, Goore a progressivement gagné du terrain dans son nouvel environnement. Sa saison 2025-2026 a confirmé cette montée en puissance, avec davantage de responsabilités et des statistiques intéressantes : cinq buts et quatre passes décisives en 34 apparitions en Jupiler Pro League.

🔵🦬 L’Olympique de Marseille a bien pris ses renseignements pour Hyllarion Goore.



🇨🇮 Le buteur du KAA Gent est sur une liste élargie de renforts potentiels sur le front de l’attaque.



🔵⚪️ L’OM est informé de toutes les conditions liée à la faisabilité d’un deal.



👀 À tenir à… pic.twitter.com/puwYWwyK9x — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 8, 2026

‎‎Son contrat avec le club belge court désormais jusqu’en 2029, après une prolongation signée en avril dernier. Sa valeur marchande est estimée à environ quatre millions d’euros. Pour Marseille, le dossier présente donc un avantage évident : un investissement relativement mesuré pour un joueur encore en pleine progression.

‎‎Le pari marseillais qui pourrait devenir une belle surprise

‎‎Cette piste pourrait provoquer une vraie concurrence en attaque si elle venait à se concrétiser. L’Olympique de Marseille doit composer avec un secteur offensif appelé à évoluer, et miser sur un jeune joueur capable de prendre de la profondeur pourrait apporter une autre dimension au jeu marseillais.

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‎‎Goore possède surtout cette qualité devenue précieuse sur le marché : une marge de progression importante. Il n’arrive pas avec le statut d’une vedette. Et c’est peut-être précisément ce qui rend le dossier intéressant. À Marseille, les paris discrets peuvent parfois devenir les bonnes histoires.

‎4M€, le genre de risque que Marseille peut assumer

‎‎Hyllarion Goore représente une piste cohérente pour l’OM. Son âge, ses qualités athlétiques, ses premiers chiffres en Belgique et son prix estimé autour de quatre millions d’euros constituent un ensemble séduisant. Le risque financier resterait limité, tandis que le potentiel de valorisation existe.

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‎‎Reste toutefois l’étape la plus importante : confirmer ces promesses dans un environnement autrement plus exigeant. La pression du Vélodrome n’a rien à voir avec celle d’un championnat où il a pu grandir progressivement. Mais si Marseille croit réellement en son potentiel, Goore pourrait être le genre de pari qui coûte 4 millions d’euros aujourd’hui… et dont on reparle beaucoup plus cher demain.