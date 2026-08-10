ASSE : Bernauer pointe déjà un vrai problème après Sochaux

‎Maxime Bernauer a savouré le large succès de l’ASSE à Sochaux, mais le milieu de terrain n’a pas voulu masquer les imperfections aperçues lors de cette première sortie officielle. Au-delà du 3-0, le joueur stéphanois a surtout insisté sur les réglages encore nécessaires, notamment dans le pressing et l’organisation défensive.

‎ASSE : Un 3-0 à Sochaux qui ne raconte pas toute l’histoire

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‎‎L’ASSE a parfaitement lancé sa saison en s’imposant 3-0 sur la pelouse de Sochaux. Un résultat net, presque trop propre pour résumer une rencontre durant laquelle les Verts ont connu plusieurs passages plus délicats. Pour Maxime Bernauer, le succès reste évidemment l’essentiel, mais il serait dangereux de s’arrêter au tableau d’affichage.

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‎‎Interrogé en zone mixte par Ici Saint-Etienne Loire, le milieu de terrain a livré une analyse lucide de sa prestation et de celle de son équipe. Son nouveau rôle n’a pas été simple à appréhender face à un adversaire qui a beaucoup fermé l’axe. « Mon nouveau rôle ? Cela n’a pas été forcément évident ce soir. Ils ont beaucoup fermé intérieur », a-t-il expliqué, avant de rappeler que les automatismes devront se construire progressivement.

‎‎Le pressing stéphanois laisse encore des fissures

‎‎Derrière la satisfaction du résultat, Bernauer a surtout identifié un secteur qui demande rapidement des corrections : le pressing. Lorsque les Verts n’ont pas réussi à déclencher leurs premières vagues de pression correctement, ils ont parfois été contraints de reculer et de courir après le ballon. Un détail ? Pas vraiment. À haut niveau, ce genre de séquence peut coûter beaucoup plus cher.

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‎‎Le joueur de l’ASSE ne s’est d’ailleurs pas caché derrière le score. « Défensivement il y a aussi beaucoup de choses qu’on doit améliorer », a-t-il reconnu, avant d’ajouter : « dans le contenu on doit faire mieux ». Il a également évoqué les difficultés rencontrées sur les « starter pressing », expliquant que l’équipe avait parfois reculé et beaucoup couru dans la largeur. Voilà un chantier qui pourrait rapidement devenir prioritaire pour Ian Cathro.

‎‎Une deuxième période qui doit servir de leçon

‎‎Avec trois buts inscrits en seulement dix minutes, l’ASSE avait fait le plus difficile avant la pause. Cette efficacité offensive a permis aux Stéphanois de gérer davantage leur avance, même si Bernauer refuse de réduire cette baisse de rythme à une simple stratégie volontaire. La fatigue et le changement d’attitude de Sochaux ont également pesé dans la balance.

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‎‎« Ce n’est pas parce qu’on est Sainté qu’on doit aller presser à tout bout de champ tout le temps », a rappelé le milieu. Une phrase qui résume une réalité importante : une équipe ambitieuse doit aussi savoir accepter les temps faibles. L’objectif ne consiste pas à courir sans réfléchir, mais à choisir les bons moments pour accélérer, défendre et récupérer le ballon.

‎‎Bernauer envoie déjà un message fort au vestiaire

‎‎Le plus intéressant dans les propos de Maxime Bernauer réside finalement dans son état d’esprit. Le repositionné milieu ne cherche ni excuse ni satisfaction prématurée. Il sait que l’ASSE doit encore progresser et que les changements opérés durant l’intersaison nécessitent du temps. « Il faut qu’on reste humbles, qu’on sache ce qu’on a fait de bien et de moins bien », a-t-il insisté.

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‎‎Cette lucidité pourrait être précieuse pour les prochaines échéances. Bernauer a aussi salué l’investissement collectif, avec une formule particulièrement révélatrice : « il n’y a pas eu de tricheurs sur le terrain, c’est déjà une bonne chose ». Voilà peut-être le premier socle de cette nouvelle ASSE. Le résultat est là. Maintenant, le contenu doit suivre.