OM Mercato : Après Greenwood, un autre buteur à Fenerbahçe ?

Quelques jours seulement après avoir recruté Mason Greenwood, Fenerbahçe serait prêt à s’attaquer à un autre attaquant de l’OM durant ce mercato estival. Explications.

Mercato : Fenerbahçe étudie le profil d’un attaquant de l’OM

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Après avoir investi 42 millions d’euros pour s’attacher les services de Mason Greenwood, Fenerbahçe pourrait retourner à la table des négociations avec les dirigeants de l’OM pour un autre attaquant marseillais.

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En effet, selon les informations du journaliste Bersan Taskaya, l’international algérien Amine Gouiri aurait été proposé au club turc. Les dirigeants et le staff technique du Fener évalueraient actuellement le profil de l’attaquant de 26 ans avant de décider d’une éventuelle offensive pour le recruter.

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« Amine Gouiri, qui évolue à Marseille, a été proposé au Fenerbahçe. L’attaquant algérien, évalué à 28 millions d’euros, est sous contrat avec le club français jusqu’à l’été 2029. Son salaire annuel s’élève à environ 4,55 millions d’euros. Les négociations sont encore à leurs débuts.

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La direction et le staff technique du Fenerbahçe poursuivent leur évaluation du joueur. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation », rapporte le journaliste turc sur sa page Twitter. Cependant, ce dossier s’annonce particulièrement compliqué.

Bruno Genesio compte sur Amine Gouiri

Dans son édition de samedi, le journal L’Équipe a révélé que le nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio, compte sur Amine Gouiri pour la saison prochaine. Apprécié pour son profil technique et sa justesse dans les derniers mètres, l’ancien avant-centre du Stade Rennais est vu comme un élément important du projet marseillais, tout comme son coéquipier Igor Paixao.

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Autant dire qu’il y a très peu de chances de voir Amine Gouiri quitter le navire olympien à la suite de Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood. Cependant, le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, a déjà annoncé publiquement qu’il étudiera toutes les offres sérieuses qui lui parviendront, quel que soit le joueur, cet été. Reste donc à voir comment va se terminer ce feuilleton.